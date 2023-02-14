Киев занялся подготовкой сценария по дискредитации работы ЗАЭС

Глава администрации Запорожского региона Рогов заявил, что киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы ЗАЭС

Украинское правительство с помощью западных СМИ готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, киевские власти намерены «прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции». Так, акцент будет сделан на мнимой неспособности России гарантировать безопасную работу станции, передает РИА «Новости».

Рогов отметил, что Киев будет транслировать то, что якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов.

При этом глава администрации напомнил, что уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы упал до рекордных отметок, однако на работе атомной станции этот факт не отразился, ситуация находится под полным контролем российских атомщиков.

Резюмируя, Рогов пояснил, что уровень воды начал падать после обстрелов ВСУ и их действий по искусственному сдерживанию стока воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра.

Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карча заявил, что защищающая ключевые объекты Запорожской атомной электростанции конструкция почти достроена. В декабре глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Роговобъявил о начале строительства защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС.