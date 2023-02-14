МИД не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400

Директор департамента МИД России Пилипсон не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400

Российская сторона не видит нерешаемых задач на пути реализации проекта поставки Турции второго полка ЗРК С-400, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Пилипсон отметил, что в таком «чувствительном вопросе» требуется «информационная гигиена», которая позволит избежать «ущерба национальным интересам» как России, так и Турции, передает РИА «Новости».

В МИДе напомнили, что ряд стран ввел против России «целый веер» санкций, но «не для защиты демократии и прав человека», а в попытке избавиться от конкурента на рынке вооружений. Кроме того, Пилипсон сказал, что вопрос взаиморасчетов в рамках поставок С-400 вряд ли должен подвергаться популярному освещению.

Напомним, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил летом, что контракт на поставку второго полка С-400 подписан и начал реализовываться. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от С-400.