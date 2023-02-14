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МИД не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400
Директор департамента МИД России Пилипсон не увидел нерешаемых задач для поставки Турции С-400
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Российская сторона не видит нерешаемых задач на пути реализации проекта поставки Турции второго полка ЗРК С-400, сообщил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
Пилипсон отметил, что в таком «чувствительном вопросе» требуется «информационная гигиена», которая позволит избежать «ущерба национальным интересам» как России, так и Турции, передает РИА «Новости».
В МИДе напомнили, что ряд стран ввел против России «целый веер» санкций, но «не для защиты демократии и прав человека», а в попытке избавиться от конкурента на рынке вооружений. Кроме того, Пилипсон сказал, что вопрос взаиморасчетов в рамках поставок С-400 вряд ли должен подвергаться популярному освещению.
Напомним, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил летом, что контракт на поставку второго полка С-400 подписан и начал реализовываться. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от С-400.
Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции
Последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Сдвиг почвы хорошо заметен именно на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали о взрывах, которые слышали ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.
Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тыс. человек. Оно было магнитудой 7,7, а произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Территория вокруг очага подземных толчков на три месяца станет зоной ЧС.
Роскосмос показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.
В Telegram-канале госкорпорации говорится, что Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.
На снимке, сделанном космическим аппаратом «Канопус-В», отмечен тектонический разлом, передает РИА «Новости».
Ранее Роскосмос сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.
Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Мэр Мариуполя предложил создать в городе базу ЧФ РФ
Мэр Мариуполя Моргун выразил надежду на появление в городе базы ЧФ России
Мэр Мариуполя Олег Моргун выразил надежду на появление в городе базы Черноморского флота России.
По словам Моргуна, база Черноморского флота могла бы быть создана на Азовском судоремонтном заводе, где сохранилось много всего необходимого, в том числе пирсы, доки, административные здания и даже станки 12-метровые, которые валы точат. Он выразил уверенность, что все это будет работать, передает РИА «Новости».
Азовский судоремонтный завод в Мариуполе специализируется на судоремонте, судостроении, машиностроении.
Сейчас Черноморский флот РФ имеет базы в Севастополе и Новороссийске.
Напомним, в январе врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что в Мариуполе будет восстановлена работа Азовского судоремонтного завода и порта.
Российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины под Кременной
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Разведчики Западного военного округа ВС России на кременском участке фронта отбили два опорных пункта нацгвардии Украины, противник понес большие потери.
Один из бойцов рассказал РИА «Новости», что первый взятый опорный пункт в лесу «усеян» телами погибших украинских солдат, их никто не забрал, также трупы «разбросаны» по лесу и в окопах.
Разведчик рассказал, что был штурм двух опорных пунктов нацгвардии Украины одновременно, наступление шло по всей территории леса, чтобы не успели предпринять ответные меры. По его словам, противник не ожидал быстрых действий, поспешно оставлял свои позиции.
«В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и как только завязывается бой, они начинают отступать», – отметил боец.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, которые находятся на близком расстоянии от боевого соприкосновения, сложилась непростая ситуация, противник рассчитывает контратаковать и вернуть утраченные территории.
Британцы призвали Зеленского к ответу после предупреждения России об ответе на поставку самолетов Киеву
Читатели Daily Mail после сообщения посольства России в Великобритании о неминуемом ответе на недружественные шаги Лондона, включая и поставку боевых самолетов Украине, обратились к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
«Зеленский, сколько денег и оружия ты еще хочешь? Ты думаешь, наши улицы вымощены золотом?» – спросили читатели Daily Mail у Зеленского, передает РИА «Новости».
Также участники дискуссии обратились к премьеру Британии: «Ради бога, Сунак. Ты пытаешься нас всех убить?».
«Мы не платим зарплаты своим медицинским работникам, зато даем миллиарды Киеву», – возмутились пользователи.
«Если мы предоставим истребители, значит, мы вступили в войну. Рискованное дело», – считает один из комментаторов.
«Разве британские подданные хотят этого противостояния? <…> Мы уже дали Украине достаточно», – написали читатели.
«Солидарен с Россией. Это вообще не наш конфликт», – подчеркнул один из участников дискуссии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной.
В посольстве России в Лондоне заявили, что поставки Украине британских истребителей приведут к военно-политическим последствиям для Европы и всего мира, отмечается, что именно по вине Лондона будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации конфликта.
Роскосмос показал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай после землетрясения
Роскосмос опубликовал снимок со спутника, на котором виден затопленный турецкий аэропорт Хатай после серии землетрясений.
Аэропорт Хатай снял спутник «Канопус-В», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Ранее Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.
Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян
Из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали 39 россиян
Группа из 39 российских граждан была эвакуирована в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, заявило посольство России в Анкаре.
В Telegram-канале ведомства сообщили, что группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться в Россию, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. Борт предоставила компания «Росатом», возводящая в Турции АЭС «Аккую».
Ранее сообщалось, что мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России сформированы из спасателей «Центроспаса» и выезжают на места, где под завалами могут быть выжившие люди.
В пятницу спасатели МЧС обнаружили в турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего дома Тело россиянина, предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими женщины и ребенка.
Россия отправила три самолета с гуманитарной помощью в Турцию
Посольство: Россия направила гумпомощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции
Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции, доставлены 19 тонн продуктов, сообщило посольство России в Анкаре.
По сообщению посольства, Минобороны и МЧС организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, в которых в Турцию доставлены 9 тыс. спальных мешков и теплоизоляционных ковриков, 500 палаток и 19 тонн продуктов, передает РИА «Новости».
В настоящее время готовится к отправке в Турцию новая партия гуманитарной помощи.
Ранее самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Сирию, чтобы доставить 35 тонн гуманитарного груза. До этого из аэропорта Жуковский в Сирию отправился первый самолет с гуманитарным грузом – более 38 тонн.
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 тыс. 643 человек
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 тыс. 643 человек, эвакуировано более 158 тыс. граждан, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
В Турции в результате землетрясений, по последним данным, погибли 31 тыс. 643 человека, в другие более безопасные провинции региона эвакуировали 158 тыс. 165 пострадавших, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, в Сирии погибли около 8,5 тыс. человек.
Турецкие футбольные клубы начали сниматься с чемпионата страны
«Газиантеп» снялся с чемпионата Турции по футболу из-за последствий землетрясения
Совет директоров «Газиантепа» принял решение не продолжать участие в чемпионате и Кубке Турции по футболу из-за последствий землетрясения, сообщила пресс-служба клуба.
В заявлении «Газиантепа» говорится, что клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в текущих условиях, передает ТАСС.
«Газиантеп» занимал 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Ранее о снятии с чемпионата объявил «Хатайспор».
Напомним, в результате землетрясений обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб еще предстоит определить.
Крепость Газиантеп, первые упоминания о которой появились во II–III веках нашей эры, расположена на холме высотой 25-30 метров
В Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений
Власти: Почти 8 тыс. зданий из 132 тыс проверенных властями Турции после землетрясений нужно снести
Почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды после оценки более 132 тыс. зданий.
В ведомстве сообщили, что оценкой состояния зданий занимаются в данный момент шесть тысяч сотрудников министерства, проверено 132898 зданий в 10 провинциях, из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12617 зданий находятся в непригодном для проживания состоянии, более 31 тыс. получили небольшие повреждения, а более 60 тыс. вообще не пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек.
Директор Brahmos рассказал о преимуществах ракеты перед другими
Ракеты Brahmos быстрее, точнее и универсальнее, чем многие другие ракеты в мире, заявил управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.
По его словам, Brahmos – единственная сверхзвуковая крылатая ракета за пределами России, соответственно сверхзвуковая скорость – ее самое большое преимущество, передает РИА «Новости».
Скорость ракеты в три раза больше, чем у других, а доставленной энергии в девять раз больше по сравнению с другими ракетами. «Это только из-за скорости и веса. Ракета очень точная... У нас было около ста пусков из ракетного комплекса Brahmos с высокой точностью», – добавил Ране.
Еще одним преимуществом этой ракеты является ее универсальность для всех трех родов войск – армии, флота и авиации.
«Самое большое преимущество, что это одна ракета для всех трех сил. Небольшая разница между наземной и корабельной версиями. Наземный и корабельный варианты фактически одинаковы. В воздушном варианте есть небольшая модификация, потому что она для самолетов... производить ее намного проще, так как она универсальна», – отметил директор Brahmos.
По словам Ране, производство ракет Brahmos NG, по оптимистичным прогнозам, может стартовать в конце 2025 – середине 2026 годов.
«Brahmos NG обсуждается уже довольно давно. Мы только что закончили эскизный проект. Проводили его в России, мы закончили обзор и определились с рабочим листом. С обеих сторон началось проектирование... Мы готовим Brahmos NG для воздушного базирования, проведем бросковые испытания. Ожидаем первое испытание к февралю-марту следующего года. Живые тесты – к концу 2024-го – началу 2025 года. Производство может начаться в конце 2025-го – середине 2026 года», – сказал Ране, отметив, что это очень оптимистичный прогноз.
Ракета Brahmos NG должна весить 1330 килограмм, вдвое меньше, чем стандартный Brahmos, при этом дальность полета ракеты нового поколения должна составлять те же 300 километров, что и у обычной.
Ране рассказал также, что Филиппины получат первый полк ракет BrahMos уже в следующем году.
«Мы гордимся тем, что это первая система вооружения из Индии, которая отправляется на Филиппины. Конечно, BrahMos – совместное предприятие, частично российское, но это первая крупная система вооружения, экспортируемая Индией. Рад, что филиппинцы посмотрели на BrahMos. Им нужны три противокорабельных комплекса», – сообщил Ране.
Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 млн долларов.
«В течение следующих трех лет будут отправлены три полка с несколькими ракетами ... К середине следующего года у них будет полностью боеспособный полк», – отметил Ране.
Ранее Ране заявил, что BrahMos Aerospace, в случае заказа, сможет подготовить гиперзвуковую ракету за шесть лет.
Землетрясение в Турции имело эффект от взрыва 500 атомных бомб
Власти Турции сравнили землетрясение в стране с эффектом от взрыва 500 атомных бомб
Энергия, высвобожденная в результате двух землетрясений в Турции, равносильна энергии от 500 атомных бомб, регион трясло буквально две минуты, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
Татар заявил, что было проанализировано два землетрясения в Турции, которые произошли 6 февраля: продолжительность одного составила 65 секунд, второго – 45 секунд, район трясло примерно две минуты, в итоге высвобожденная энергия оказалась равносильна энергии от 500 атомных бомб, передает РИА «Новости».
Между тем, в турецкой провинции Шанлыурфа были арестованы восемь человек из-за строительных дефектов, обнаруженных в зданиях, разрушенных землетрясениями, и действий по срезанию колонн, передает телеканал Haberturk.
Ранее сообщалось, что число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек.
Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.
Песков прокомментировал возможность «второй волны мобилизации»
Данных о возможности «второй волны мобилизации» в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о возможности второй волны мобилизации, заявил, что об этом нет данных, передает ТАСС.
В ноябре Песков заявил, что возможность второй волны частичной мобилизации в Кремле не обсуждается.
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 24,6 тыс. человек
Вице-президент Турции Октай: Число погибших в Турции в результате землетрясений увеличилось до 24617 человек
Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Вице-президент Турции заявил в эфире местных телеканалов, что в результате стихийного бедствия погибли 24 тыс. 617 человек, передает ТАСС.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что число погибших в результате мощного землетрясения достигло 21 тыс. 848 человек, еще 80 тыс. 104 граждан ранены.