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Российские войска освободили Красную Гору в ДНР
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Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск Южной группировки войск на Донецком направлении освободили пригород Артемовска Красную Гору в ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за последние сутки составили более 150 военнослужащих, четыре бронемашины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ у пунктов Крахмальное, Двуречная, Тимковка, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
В результате огня артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении возле Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), Червонопоповки, Червоной Дибровы, Кузьмина и Стельмаховки ЛНР уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, три бронемашины и гаубица Д-30.
Артиллерией группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ недалеко от Пречистовки и Угледара ДНР. Ликвидированы более 60 военнослужащих, три бронемашины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30, сообщил Конашенков.
В рамках контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожены две боевые машины РСЗО «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 82 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах, отчитались в Минобороны.
Возле Славянска ДНР поражен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбиты шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены девять украинских беспилотников у населенных пунктов Червонопоповка, Кременная, Голиково, Жовтневое ЛНР, Петровское Запорожской области, Катериновка, Саги и Маринское Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Во Франции объяснили слова Макрона о недопустимости победы России
Слова французского президента Эммануэля Макрона о недопустимости победы России на Украине не говорят о том, что Франция участвует в конфликте, заявил министр-делегат, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран в эфире радио «Франс энтер».
Он подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, но не ведет войну против России, передает ТАСС.
«Мы поддерживаем Украину, которая подверглась нападению со стороны России и которая законно пытается восстановить целостность своей территории, чтобы бомбежки и боевые действия прекратились», – заявил Веран.
В среду президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира. В то же время он заявил, что «Россия не может и не должна выиграть», тогда как «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне».
В США рассказали, что гарантирует России победу на Украине
Точность и массовость артиллерии гарантируют России успех в разгроме ВСУ, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, об этом он рассказал в интервью Judging Freedom.
По его словам, Москва продемонстрировала, что для успеха в боевых действиях артиллерийские удары должны быть не только точными, но и массовыми, передает РИА «Новости».
«Если ты собираешься победить, тебе нужно огромное количество ракет, снарядов и боеприпасов... У России есть обе эти составляющие», – заключил Макгрегор.
Напомним, ослабление Германии является второй целью Соединенных Штатов в конфликте на Украине, заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.
Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ
Вице-премьер Польши не увидел проблемы в участии польских наемников в конфликте на Украине
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Участие польских наемников в событиях на Украине «не проблема», потери небольшие, проблема создается искусственно, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
В польских СМИ появилась информация о погибших на Украине с оружием в руках гражданах республики. Блащак в эфире телеканала Polsat заявил, что цифры небольшие, проблемы нет никакой: вопрос создан искусственно, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, будут ли наказаны те поляки, которые воюют на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр также заявил, что «это не является проблемой»
Кроме того, глава Минобороны Польши считает, что Украина способна выдержать долгий конфликт при поддержке Запада, и «все говорит об этом».
Также он добавил, что Польша считает важнейшей целью поддержать Украину, а также намерена развивать Войско польское.
Ранее сообщалось, что в Польше придумали способ легализовать проход наемников на Украину: 40 тыс. человек отправятся туда под чужим флагом.
До этого в ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре.
Лавров: Официальные лица в США признали своих рук делом взрывы на «Северных потоках»
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Американские официальные лица признают, что взрывы на «Северных потоках» – их рук дело, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью к информационно-просветительскому уроку «Разговор о важном», посвященному теме «Россия и мир».
Он подчеркнул, что официальные лица США теперь даже с удовольствием говорят о взрывах на «Северных потоках», сообщает РИА «Новости».
По словам Лаврова, США сделали это, чтобы разрушить мощный альянс, основанный на российских энергоресурсах и германских технологиях.
Напомним, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. В Китае призвали мировое сообщество пересмотреть отношения с Соединенными Штатами из-за причастности властей США к подрыву «Северных потоков».
Глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события»
Глава МИД Украины Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике, сообщает ТСН.
Глава МИД Украины заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события», будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, передает РИА «Новости»
Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.
Эксперт описал угрозу использования американских БПЛА Польшей
Военный эксперт Хатылев: США хотят знать все о наших западных границах
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Передача Польше новых средств для осуществления разведки говорит о желании США и НАТО оказать помощь ВСУ в части получения высокоточных данных, а также завладеть более полной информацией о наших западных границах, Калининграде и территории Белоруссии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Польша арендовала у США БПЛА Reaper.
«Тот факт, что Польша получает новые беспилотные летательные аппараты, свидетельствует о расширении поля разведдеятельности и интересе США к нашим западным границам. Кроме того, тем самым они попытаются оказать дополнительную помощь ВСУ для организации контрнаступления», – рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.
«Безусловно, противнику разведданные нужны для того, чтобы лучше знать о передвижении и состоянии наших войск в режиме реального времени. Кроме того, чтобы знать наши возможности для маневров и так далее. И раз на территории Польши появляются дополнительные силы и средства для разведдеятельности, значит Штаты готовят какие-то очередные действия против нас», – отметил он.
«Беспилотных аппаратов такого уровня у Польши раньше не было. Reaper могут длительное время находиться в воздухе и использовать большие высоты. То есть можно говорить о том, что потребовалась более детальная разведка и высокоточные данные», – полагает собеседник.
«Кроме действий на Украине, эти беспилотники вполне могут и угрожать Калининграду, а также территории Белоруссии. Однако в Калининградской области для противника все предельно понятно в отношении нашей группировки, какие там типы комплексов и как расположены», – рассуждает эксперт.
«Вместе с тем я допускаю, что для получения информации о детальном положении дел могли потребоваться самые современные средства. Еще и на фоне постоянной шумихи и обеспокоенности в западной прессе могут использовать и для разведывания ситуации в Белоруссии», – добавил Хатылев.
«Что касается нашего ответа на западную разведку, то здесь мы можем и должны действовать в рамках понятного цикла мероприятий по противодействию. В их числе соблюдение маскировки, проведение различных действий в рамках радиоэлектронной борьбы, радиолокационного прикрытия и так далее. Нашим войскам все известно», – отметил собеседник.
«Однако это работает только в случае ненарушения нашей границы. Если же американские беспилотники нарушат нашу государственную границу, то к ним будут предприниматься иные меры, в том числе уничтожение», – акцентировал эксперт.
«Отмечу, что существенного различия в проведении разведки силами и средствами НАТО сейчас и при привлечении БПЛА Reaper – нет. В свою очередь наши войска стоят на своих позициях, выполняют задачи повседневной деятельности и ведут наблюдение за противником, проводят тактические учения. Ничего ценного разведка НАТО не поимеет, применяя там свои БПЛА», – заключил Хатылев.
Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Польша получила взятые у США в долгосрочную аренду американские беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper. Отмечается, что они были арендованы в рамках срочной оперативной необходимости и будут вести разведку на восточной границе страны.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper – это модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. Дальность полета аппарата составляет до 8500 километров, он оснащен высокочувствительными камерами, которые могут в режиме реального времени передавать изображение на землю.
Ранее ВВС США предложили поставить Киеву американские беспилотники MQ-9 Reaper, но Пентагон еще не принял окончательное решение о передаче. Об этом сообщала газета Politico со ссылкой на источники. Добавим, что обсуждение этого вопроса идет уже почти год. Речь шла о передаче старых беспилотников Reaper Украине, так как США пытаются избавиться от них уже давно. При этом отмечалось, что некоторые беспилотники будут «почти наверняка сбиты».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сегодня беспилотные летательные аппараты оказывают колоссальное влияние на ход боевых действий и какие из них более всего необходимы российской армии.
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МО: ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
Конашенков: ВКС России поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
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ВКС России в результате высокоточного ракетного удара поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. В.А. Малышева в Харькове, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России в Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода им. Малышева, передает ТАСС.
Конашенков рассказал также, что на Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация» и в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Он рассказал также, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. В частности, по его словам, в районе Красного Лимана уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Конашенков заявил также, что на Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, две артиллерийские системы М777 производства США, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, самоходная гаубица М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт» и две противотанковые пушки «Рапира».
СМИ: Неопознанный летающий объект обнаружили у восточного побережья КНР
Global Times: Неопознанный летающий объект обнаружили у восточного побережья КНР
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Неопознанный летающий объект был обнаружен у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая, «соответствующие ведомства» КНР могли его сбить, сообщили местные СМИ.
Китайская государственная газета Global Times пишет, что в официальном аккаунте в соцсети Weibo, Бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао провинции Шаньдун КНР разослало уведомление, в котором сообщалось, что «в акватории городского округа Жичжао был обнаружен неопознанный летающий объект», передает РИА «Новости».
В уведомлении, которое получили рыболовные суда, отмечалось, что неопознанный летающий объект «готовятся сбить», в этой связи местных рыбаков попросили «соблюдать правила безопасности». В уведомлении также содержалась просьба сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с рыбацкой лодкой.
В настоящее время нет информации, о каком именно неопознанном летающем объекте шла речь и был ли он сбит.
Ранее сообщалось, что над территорией Северной Америки продолжают пролетать аэростаты. Очередной неопознанный летающий объект был сбит в субботу Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) над Северной Канадой.
Первый китайский аэростат был сбит 4 февраля. Перед этим он «путешествовал» в небе над Северной Америкой девять суток. Китай в ответ на это выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат и заявил, что решение Вашингтона сбить аэростат нанесло ущерб отношениям двух стран.
В минувшую пятницу Белый дом сообщил о сбитии второго летающего объекта над территорией Аляски. В сообщении отмечалось, что Вашингтон не знает, какой стране принадлежал аппарат, однако он был намного меньше ранее сбитого китайского аэростата.
Швейцарский банк заблокировал российские активы на сумму более 19 млрд долларов
СМИ: Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские активы на сумму более 19 млрд долларов
Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более 19 млрд долларов), что значительно больше суммы 7,5 млрд франков, которая официально заблокирована властями Швейцарии в соответствии с санкциями Берна против Москвы.
Швейцарские газеты Le Temps и Sonntags Zeitung сообщили, что хотя официально в Швейцарии в связи с событиями на Украине заморожены 7,5 млрд франков, Credit Suisse заблокировал 17,6 млрд, что составляет треть всех российских активов, задекларированных в Швейцарской Конфедерации, передает ТАСС.
Из этой суммы лишь 4 млрд принадлежат лицам, входящим в швейцарский санкционный список. Что касается остальных 13,6 млрд, то речь идет об активах, принадлежащих лицам, которые попали под санкции в других государствах, а также о средствах российского Центробанка и государства, отметили издания.
Ранее в Швейцарии были заморожены российские активы на сумму 7,94 млрд долларов, не считая 15 объектов недвижимости. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации активов РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.
Между тем пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддерживает идею Владимира Зеленского о передаче замороженных российских активов, поскольку не считает это вариантом поддержки Украины.
Мобилизация украинских беженцев началась в Британии
Посол России Келин: На территории Британии вербуют украинских беженцев
Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Британии, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
По его словам, украинское посольство в Британии рассылает письма, чтобы разыскать украинских беженцев, которых затем вербуют в ВСУ, вручают повестки и отправляют воевать, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия в стране военного положения.
Напомним, экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте.
Москва предупредила Токио об ответе на размещение гиперзвуковых ракет
Замглавы МИД Руденко: Россия немедленно ответит на размещение Японией гиперзвуковых ракет на приграничных островах
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Москва внимательно следит за развитием военного потенциала Японии, в случае появления любых потенциальных угроз безопасности дальневосточных регионов, в том числе размещения гиперзвуковых ракет на приграничных островах, незамедлительно последуют ответные меры, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Руденко в интервью РИА «Новости» констатировал, что в последнее время Япония резко активизировала модернизацию своего военного потенциала, наращивает опасную деятельность вблизи российских границ, включая проведение широкомасштабных учений совместно с США и другими странами, проводит испытания новых видов ракетных и обычных вооружений.
Отвечая на вопрос о том, как Москва оценивает планы Токио создать дальнобойные гиперзвуковые ракеты, Руденко указал, что российские дипломаты неоднократно заявляли решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам.
Замглавы МИД РФ заверил, что Москва будет продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности дальневосточным регионам России – незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России.
В прошлую пятницу в МИД подчеркнули, что размещение американских гиперзвуковых ракет на территории Японии качественно изменит ситуацию с безопасностью в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире.
Финский актер Вилле Хаапасало организовал на родине фуд-корты для поддержки ВСУ
Финский актер Вилле Хаапасало открыл закусочные с пампушками и борщом в Хельсинки для поддержки ВСУ
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Финский актер Вилле Хаапасало, известный по российским фильмам «Особенности национальной охоты/рыбалки», открыл в Хельсинки «украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продает пампушки и борщ, выручка уходит ВСУ.
Известный по российскому фильму «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало организовал фуд-корты в Хельсинки, где продает пампушки и борщ, часть выручки уходит в ВСУ, передает «Царьград».
В Telegram-канале «Ночной губернатор» уточняется, что Хаапасало рекламирует «Украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продвигает украинскую кухню с перечислением части заработанных денег на Украину.
Уточняется, что посвященное проекту сообщение на сайте компании Вилле начинается с традиционного бандеровского приветствия.
Ранее Хаапасало, сыгравший в фильме «Особенности национальной охоты», рассказал о том, как пандемия коронавируса заставила его открыть в Финляндии сеть ларьков по продаже хачапури.
ВС России поразили ангар с украинскими танками под Донецком
Бойцы первой Славянской бригады поразили из «Града» ангар с украинскими танками под Донецком.
Опубликовано видео, как российские войска поражают ангар с танками ВСУ под Донецком. Перед ударом разведка установила расположение вражеской техники в ангаре, после чего первым же залпом из «Града» она была уничтожена, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове.
Стала известна причина смерти режиссера Абдрашитова
Источник: Причиной смерти Абдрашитова стала продолжительная болезнь после перенесенного COVID
Причиной смерти режиссера, народного артиста России Вадима Абдрашитова стала продолжительная болезнь после перенесенного COVID (вызываемого коронавирусом заболевания), сообщил источник в окружении режиссера.
В окружении режиссера рассказали, что Абдрашитов умер после продолжительной болезни после перенесенного COVID, передает ТАСС.
Ранее в дирекции Союза кинематографистов РФ сообщили о смерти режиссера Вадима Абдрашитова.
Абдрашитов родился 19 января 1945 года в Харькове. Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (Всероссийский государственный институт кинематографии Герасимова) и с 1974 года начал работать на Мосфильме. Является обладателем кинопремий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел», заслуженный деятель искусств РСФСР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В США заметили страх и отчаяние Зеленского
Обозреватель Newsweek рассказал о страхе Зеленского во время «турне» по Европе
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Европейское «турне» президента Украины Владимира Зеленского, где он просил еще больше вооружений и самолеты, продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель американского издания Newsweek Брендан Коул.
На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
Автор публикации напомнил, что выступая в британском парламенте, он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, он вместе с президентом Франции отправился в Брюссель, где снова просил передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители, что говорит о страхе официального Киева, передает РИА «Новости».
Коул считает, что Зеленский впадает в отчаяние и всеми своими действиями демонстрирует страх.
Газета ВЗГЛЯД предположила, что Владимир Зеленский в Европе пытался защититься от США.
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