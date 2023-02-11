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Кадыров ответил Слепакову стихами
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову стихами
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В стихотворной форме и с использованием нелестных слов вроде «зажравшийся хам» глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову, который написал и исполнил оскорбительную песню о военных.
В своем Telegram-канале он попросил Слепакова «не дергаться» и «не нервничать», а сидеть спокойно «где-нибудь дома».
Возмутились песней Слепакова о гибели российских военных и блогеры. Журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить Слепакова российского гражданства и признать иноагентом.
В ЛНР назвали численность группировки ВСУ в Артемовске
Экс-посол ЛНР: Около 10 тыс. бойцов ВСУ находятся в городе Артемовске
Примерно 10 тыс. бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас находятся в Артемовске (Бахмут) в ДНР, сообщил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
Об этом он сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, сейчас у бойцов ВСУ остался только один вариант – выйти по единственной свободной дороге, иначе есть риск не выйти совсем.
Напомним, в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
ВСУ лишились американских гаубиц в Запорожской области из-за просроченных боеприпасов
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С начала января отдельный артиллерийский дивизион 58-й мотопехотной бригады ВСУ между населенными пунктами Гуляйполе и Малиновка в Запорожской области потерял минимум четыре американские гаубицы M101 калибра 105 мм.
Эти орудия были поставлены в соединение из-за дефицита боеприпасов советского образца калибра 120 и 122 мм, используемых в гаубицах «Нона-К» и Д-30, которые, оставшись без снарядов, стали безполезны, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Применение старых американских гаубиц калибра 105 мм вместо орудий советского типа привело к тому, что из-за поставленных боеприпасов с истекшим сроком годности на позициях артиллерии 58-й бригады зафиксированы два случая разрыва снарядов в канале ствола.
Кроме того, в конце января в районе населенного пункта Малиновка по позициям гаубиц М101 был нанесен удар 300-мм комплексами «Смерч». В результате чего еще два орудия были уничтожены. Обнаружить позиции с американскими гаубицами 1950 года производства помог комплекс звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин».
После ударов по позициям артиллерийского дивизиона 58-й бригады ВСУ подразделение было вынуждено отказаться от огневой поддержки наземных сил, а также использования орудий калибра 105 мм и активной артиллерийской работы вообще.
Ранее бойцы группы «Викинг» применили высокоточный управляемый снаряд «Краснополь», чтобы поразить расположенный вблизи от храма узел связи ВСУ под Марьинкой.
На Западе захотели обсудить с Россией условия заключения мира
Обозреватель Times высказался за участие Запада в переговорах Украины и России о мире
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Власти в Киеве должны понимать, что роль Запада не может заключаться исключительно в поставках бесплатного вооружения Украине, Запад должен иметь право голоса при будущих переговорах о мире, выразил мнение публицист Мэттью Пэррис в колонке Times.
Автор статьи назвал неверными призывы, чтобы исключительно президент Украины Владимир Зеленский принимал решение об условиях будущего урегулирования по своему усмотрению, так как у Запада есть интерес в определении параметров любого мирного договора, передает ТАСС.
По его словам, страны Запада скоро должны будут «сказать больше». По его мнению, должен будет наступить день, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия, но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться – это будут силы Запада, возглавляемые президентом США.
Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт. В Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт.
Рогов: За Россию хотят воевать граждане 47 стран
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Есть несколько тысяч человек, которые хотели бы воевать на стороне России. Но для начала надо решить логистические вопросы, а также проверить их намерения через спецслужбы. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Это граждане абсолютно разных национальностей, профессий, вероисповедания, уровня достатка и даже цвета кожи. Среди них есть как традиционалисты, так и представители левых взглядов. Их объединяет только нежелание жить в рамках того мирового беспорядка, который навязывает отсутствие культурной, сексуальной и религиозной идентичности. Всего таких людей уже несколько тысяч», – рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Причем к нам обращаются не только граждане постсоветских стран. Это как раз легко объясняется. К нам хотят перейти британцы, канадцы, американцы, французы, португальцы, немцы. В общей сложности мы насчитали 47 стран», – продолжил собеседник.
«Они понимают, что если победит Россия, то и в их странах могут произойти определенные изменения. Основная проблема – логистика. Необходимо понять, как сохранить этих людей в безопасности, потому что в большинстве стран Запада, очевидно, не поддержат их желание воевать против пока еще действующего режима Зеленского», – отмечает эксперт.
«Кроме того, нам не нужны смертники, которые придут и умрут на первом же боевом задании. Необходимы люди, которые не только хотят, но и умеют держать в руках оружие. И таких немало – кто-то постоянно проходит курсы боевой подготовки, кто-то уже принимал участие в военных конфликтах. Но важно проверить их как таковых при помощи наших спецслужб. Это большая работа, которая уже ведется», – заключил Рогов.
Ранее президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Депутат Госдумы Андрей Красов ранее сказал газете ВЗГЛЯД, что решение президента «даст существенное приращивание численности ВС России».
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Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом
Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая
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Никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая, заявила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире канала «Россия 1».
В видеозаписи, которую Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале, она выразила мнение, что все, в том числе люди, которые планировали эту спецоперацию, не ожидали, что она затянется так надолго. По ее мнению, никто этого не предвидел, потому что никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать не с Зеленским и его сподручными – ВСУ, СБУ, а мы будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом.
Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» отметила, что это теперь уже известно количество вооружений, которое туда отправлено, число наемников, которые там сражаются. Она рассказала, что, по словам некоторых военкоров, на фронте есть места, где они вообще не видят украинцев, там одни поляки. Симоньян констатировала, что «мы воюем с ними со всеми», а победить коллективный Запад, эту мощь, НАТО, ну это тяжело, это трудно.
«Конечно, сокрушительных масштабов того, на что готов Запад, ради того, чтобы уничтожить нас, я, например, таких не предвидела. Конечно, я понимала, что это будет война, но я предполагала, что это будет такая точечная операция, ну, наверное, чуть сложнее и болезненнее, чем этом было, например, в Крыму, но ключевое в этой фразе слово «чуть». Мы же помним, как это было в Крыму. Сколько людей погибло в Крыму во время воссоединения с Россией? Женщину одну на митинге затоптали и еще один украинский военный умер от инфаркта, когда понял, что происходит. Вот, собственно, насколько я помню, и все. Могу ошибаться, но точно никакой катастрофы, не то что массовых жертв, а вообще вот настоящих военных жертв в Крыму не было», – сказала главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня».
«Я не думала, что это будет так легко, но, конечно, я не думала, что придется сражаться со всем западным миром, что это будет настоящая Третья мировая. Третья мировая идет уже! А теперь-то нам стало понятно, что дело не только в Донбассе было и есть, что была совершенно спланированная операция, чтобы забрать у нас Крым, а если посмотреть на их далекоидущие планы, то и мой родной Краснодар там находится в этих планах. Ну и что? Надо было позволить им все это сделать?» – выразила возмущение Симоньян.
«Помните, я могу ошибаться, но, по-моему, это было в первой книге Путина, президента нашего Владимира Владимировича. Мне кажется, у него там была такая фраза, что он исповедует с детства такой принцип, так его научили, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Вот и все. Мы же не начинали войну на Украине, в Донбассе, мы ее заканчиваем, просто заканчивать ее приходится вот так кроваво, потому что те, кто этим управляет, не хотят не то, чтобы она закончилась в нашу пользу, они в принципе не хотят, чтобы она заканчивалась. Зачем ее заканчивать, если она приносит кучу денег и все новые и более мощные возможности по управления миром. Для Америки, я имею в виду. Ну зачем [им] ее заканчивать? У них никакой мотивации ее заканчивать нет», – сказала Симоньян.
Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» также отметила, что когда все началось, реакция наших людей ее не удивила. По ее словам, она была абсолютно уверена, что наши люди, наш народ сплотятся, потому что они все понимают: и правильно понимают, и хорошо понимают.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
Накануне Москва предупредила, что США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. В январе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов констатировал, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу «Вагнер»
Российский предприниматель Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу «Вагнер»
Российский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу.
По информации пресс-службы Пригожина, обязательства перед теми, кто сейчас в работе, сохраняются, передает РИА «Новости».
Ранее глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных, принимавших участие в СВО, завершила полугодовой контракт и получила помилование.
Бывшие заключенные, ставшие добровольцами в зоне СВО, поблагодарили Пригожина за возможность изменить свою жизнь.
Авиаэксперт: НАТО придется создавать алиби пилотам-наемникам на Украине
Авиаэксперт Гусаров: НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби
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Под предлогом обучения украинских летчиков Лондон может предоставить ВСУ истребители НАТО и своих пилотов, но у России есть чем ответить и на Eurofighter Typhoon, и на F-16, сказали газете ВЗГЛЯД авиаэксперты. Ранее Британия заявила о планах подготовить украинских пилотов истребителей.
«Я не исключаю вероятности поставок на Украину истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, да и других самолетов НАТО, которые есть на вооружении у ВВС Британии. Причем поставки могут состояться еще до официального объявления. Более того, сегодняшнее заявление премьер-министра Британии Риши Сунака вполне может означать передачу ВСУ западных самолетов вместе с экипажами», – заявил руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Таким образом, британцы подстраховываются на тот случай, если вдруг натовский истребитель типа Eurofighter Typhoon будет сбит российскими силами в небе над Украиной. Лондон стразу напомнит: мы же планировали обучать украинских пилотов, вот и поставили истребители для этой цели, но забыли сказать об этом. А почему за штурвалом наемник – ну, бывает и такое», – пояснил авиаэксперт.
«При этом в реальности подготовка даже опытного пилота для боевых задач на новом самолете занимает многие месяцы. А с учетом того, что на Украине опытных летчиков практически не осталось, вероятность до конца года увидеть в небе украинских пилотов на иностранных истребителях практически равна нулю. Поэтому НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби», – заключил эксперт.
С этой точкой зрения согласен и летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов. «Для того чтобы научить пилотов, которые всю жизнь летали на советских самолетах, нужно потратить не менее года. Кроме того, для использования этих самолетов нужно знание не разговорного английского языка, а знание английского технического языка», – отметил эксперт.
При этом он полагает, что британцы скорее будут обучать военнослужащих ВСУ полетам на американских истребителях F-16. «Даже если у Лондона нет F-16, он возьмет их в других странах. Да и в целом европейцы наверняка готовы отдать ВСУ старые истребители, чтобы закупить новые у американцев», – предположил собеседник.
В любом случае, полагает Красноперов, ВКС России обладают достаточно высоким уровнем, чтобы дать ответ на поставки и F-16, и на Eurofighter. «Например, Су-34 и Су-35 могут сопровождать от 7 до 11 целей в воздухе одновременно. И в этом случае нет необходимости вести воздушный бой как раньше, теперь достаточно запустить ракеты по заданной цели и устранить противника», – резюмировал эксперт.
В среду офис британского премьера Риши Сунака заявил о намерении Лондона подготовить украинских пилотов военных истребителей. Это первое подобное заявление Запада, и оно может означать готовность Великобритании поставить ВСУ в том числе свои военные самолеты. Сейчас этот вопрос изучается Лондоном. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, эти намерения в итоге ударят по самой Британии и лично по Сунаку.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявлял в интервью NTV, что после поставок ВСУ танков Leopard 2 Германия также должна передать украинской стороне истребители Panavia Tornado или Eurofighter Typhoon, боевые корабли и подводные лодки.
Напомним, что в конце января издание Politico сообщило, что на Западе обсуждается вопрос поставок Киеву истребителей. Издание указывало: если боевые самолеты будут поставлять на Украину, то и управлять ими будут иностранцы, так как обучение пилотов – процесс небыстрый.
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Под Артемовском обнаружили расположение иностранных наемников
Марочко: Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр у Артемовска
Расположение иностранных наемников зафиксировано в городе Часов Яр близ Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие, разговаривающие на английском языке, одетые в форменную одежду без знаков различия и имеющие стрелковое оружие образца НАТО. Предположительно, данные люди – иностранные наемники, передает РИА «Новости».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.
Эксперт: Освобождение Двуречного – это прелюдия к продвижению ВС России на Харьковщине
Эксперт Онуфриенко проанализировал ситуацию на линии столкновения после освобождения Двуречного
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Освобождение Двуречного – это вероятное начало большого наступления российских войск, которые продолжают наносить удары по всей линии фронта и выматывают противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об освобождении Двуречного на Купянском направлении Харьковской области стало известно в пятницу.
«Речь идет об освобождении железнодорожной станции и поселке на левом берегу Оскола. Там сейчас разворачиваются основные боевые действия. Небольшая возвышенность дает нам преимущество, из Двуречного удобнее обстреливать позиции противника на правом берегу Оскола», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Впервые о боях за Двуречное сообщалось три дня назад. Боевые действия шли в западной части поселка, напомнил эксперт. Он особо отметил, что северо-восточнее Купянска находятся два населенных пункта с названием Двуречное. Один расположен на небольшой возвышенности примерно в 12 километрах от Купянска на левом берегу Оскола с железнодорожной станцией, второй – на правом берегу.
По его словам, также сейчас идут бои за село Синьковка в 5–6 километрах от окраин Купянска. Это вынуждает противника перебрасывать значительные силы из состава подразделений ВСУ и теробороны к Купянску, который играет огромное значение для обороны ВСУ, потому что там расположена узловая железнодорожная станция.
«Освобождение Двуречного – это прелюдия к большому наступлению. Тактика наших войск секретом не является. Мы с конца прошлого года наносим удары по всей линии фронта, выматывая противника и вынуждая его разбрасывать свои резервы на множество направлений», – пояснил Онуфриенко.
В пятницу в Минобороны сообщили о том, что Вооруженные силы России завершили освобождение населенного пункта Двуречное в Харьковской области. «На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», – говорится в заявлении.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВС РФ нанесли комплексные удары по живой силе и технике ВСУ в районе Пречистовки и Угледара в Донецкой народной республике. Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ потеряли до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля на этом направлении. Также была ликвидирована артиллерийская система М777 американского производства и гаубица Д-30.
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В ДНР рассказали о скором закрытии котла в Артемовске
Бердичевский: В Артемовске ВСУ фактически оказываются в котле
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ВСУ уже практически оказались в котле, в самое ближайшее время Артемовск будет взят нашими подразделениями. Такими прогнозами поделились с газетой ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ВС РФ огневого контроля над всеми дорогами, ведущими в Артемовск.
«Последняя дорога в город еще не полностью за нами, но находится под огневым контролем. И сейчас основной вопрос в том, успеют ли ВСУ вывести кого-то из города или же все они попадут в котел с достаточно неприятными последствиями», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Уверен, что история со взятием Артемовска будет окончена в самое ближайшее время. При этом мы будем прилагать все усилия, чтобы установить контроль над городом с минимальными потерями с нашей стороны, четко следуя всем стратегическим приемам, наработанным за это время», – полагает собеседник.
«Относительно Часов Яра, который расположен совсем близко, нам известно, что там были иностранные наемники, ракетные подразделения, базировались РСЗО HIMARS и многое другое. Но это не значит, что все находится там до сих пор. Перемещения вдоль линии боевого соприкосновения очень динамичный процесс», – отметил Мирошник.
В свою очередь донецкий депутат Владислав Бердичевский добавил, что «в Артемовске, судя по всему, насчитывается до нескольких тысяч бойцов ВСУ». «Несмотря на то, что все трассы в город так или иначе под нашим контролем, противник все равно пытается въехать и выехать из города, подвезти боеприпасы. Хотя они и в частичном котле, но достаточно мотивированны для того, чтобы продолжать борьбу до конца», – полагает он.
«В качестве оборонительных сооружений противник использует все оставшиеся в городе дома. И пока их не превратят все в руины, ВСУ будут пытаться удерживаться в населенном пункте», – отмечает донецкий депутат.
«В Часов Яре также много наемников. Вообще в Донбассе, близ линии боевого соприкосновения, иностранцев порядка 30 процентов. Однако это не помешает нам дальше брать наши территории, в том числе Часов Яр, вместе с Краматорском, Константиновкой, Дружковкой, Славянском и далее», – заверил Бердичевский.
Ранее стало известно, что все дороги возле Артемовска (Бахмута) находятся под огневым контролем ВС РФ. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Напомним, что на протяжении последних недель в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.
Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в городе Часов Яр близ Артемовска зафиксировано расположение иностранных наемников. Рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов.
Украинский президент Владимир Зеленский накануне в интервью изданию Spiegel заявил, что ВСУ, несмотря на большие потери, не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время и дождаться поставок западного оружия. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс.
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Захарова отреагировала на слова Моравецкого о смысле существования Польши
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сочла слова польского премьера Матеуша Моравецкого о смысле существования Польши в виде «поражения России» глупыми и подлыми, которые работают на саморазрушение.
Захарова в своем Telegram-канале привела отрывок из интервью премьера Польши Матеуша Моравецкого итальянской газете Corriere della Sera, где он заявляет, что победа над Россией на Украине является польским и европейским государственным смыслом, а также считает украинский конфликт, прежде всего, экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы.
«Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», – написала Захарова.
Напомним, Моравецкий заявил, что смысл существования Польши заключается в «поражении России».
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассмеялся, узнав о «планах» президента Польши Анджея Дуды помочь Украине захватить Крым, и предположил, что тот употребляет что-то галлюциногенное.
Украинские диверсанты активизировались в Запорожской области
Рогов заявил, что украинские ДРГ предпринимают попытки проникнуть в Запорожье под видом ВС России
Украинские диверсанты предпринимают попытки проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, украинские диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем. Все попытки ВСУ пресекаются. Так, киевский режим пытается любым путем подорвать мирную жизнь в регионе, передает РИА «Новости».
Накануне ВС России уничтожили пытавшуюся пройти на лодке через Днепр группу диверсантов ВСУ.
Американист оценил перспективы «Резолюции об усталости от Украины» в Конгрессе США
Американист Дудаков: Республиканцы будут добиваться уменьшения объемов помощи Украине вопреки «украинским ястребам»
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Резолюция ярко демонстрирует недовольство сторонников Трампа политикой Байдена в отношении украинского конфликта. Они и дальше будут настаивать на уменьшении объемов помощи Украине, и демократам придется искать с ними компромисс. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Малек Дудаков. Ранее группа республиканцев внесла в Конгресс США проект «Резолюции об усталости от Украины».
«Основная задача резолюции – обозначить призыв республиканцев прекратить поставлять оружие Киеву и способствовать началу мирных переговоров. Однако доля членов Конгресса, которые были бы готовы остановить поставки Украине, относительно небольшая – максимум 20-30 человек», – рассказал американист Малек Дудаков.
«Документ необходимо воспринимать как политический жест сторонников Трампа. Это еще одна попытка сыграть на усталости общества от вовлеченности в конфликт. Собственно, подписались в нем достаточно типичные республиканцы: Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Энди Пикс», – отмечает эксперт.
«Эти же люди блокировали утверждение нового спикера палаты представителей. Все они – крайне консервативные политики, часто критикующие действия демократов. Тем не менее, в Конгрессе все еще много так называемых «украинских ястребов». Большинство однозначно выступает за продолжение помощи Киеву», – подчеркивает собеседник.
«Поэтому ждать изменений, исходя из самого факта публикации резолюции, не стоит. Однако она хорошо отражает мнение республиканцев, которые активно выступают за сокращение государственных расходов. И здесь присутствует возможность уменьшения военной помощи Украине», – акцентирует Дудаков.
«Сейчас на Белый дом оказывается серьезное давление со стороны сторонников Трампа. Они отказываются повышать потолок госдолга, что может привести к угрозе технического дефолта страны. Допустить этого никто не хочет, поэтому демократом придется пойти на компромисс. Поставки Киеву будут осуществляться, но, вероятно, уже не в тех суммах, как раньше», – резюмирует Дудаков.
Ранее американские конгрессмены внесли на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Киеву. Проект был опубликован членом Палаты представителей, республиканцем Мэттом Гетц.
Документ получил название «Об усталости от Украины». На данный момента в нем стоят подписи 11 конгрессменов. Резолюция содержит требование к властям США «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву», а также призыв в отношении всех сторон конфликта к достижению мирного урегулирования.
Там также содержится тезис о том, что США, оказывая помощь Киеву, «непреднамеренно» способствуют росту числа жертв среди гражданского населения.
Между тем, издание The Washington Post опубликовало результаты опроса, согласно которому почти половина республиканцев говорят о избыточности помощи Украине. Отмечается, что наиболее примечательным является растущее желание отдать России часть Украины, чтобы остановить конфликт.
Напомним, Байден заявлял, что администрация Соединенных Штатов Америки намерена взять на себя неограниченные по времени обязательства по поддержке Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
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Российские войска за сутки уничтожили более 380 украинских военных
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Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях уничтожили за сутки более 380 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль, говорится в Telegram-канале Минобороны.
На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Подлимана Харьковской области.
На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения Южной группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки уничтожили более 340 украинских военных.
Блинкен призвал обеспечить успех ВСУ на поле боя
Блинкен назвал лучшим способом ускорить урегулирование конфликта на Украине обеспечение преимущества Киева на поле боя
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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте США Блинкен заявил, что дипломатия является единственным способом прекращения украинского конфликта и установления прочного и справедливого мира. При этом он выступил с утверждением, что руководство России якобы не проявляет подлинной заинтересованности в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
Госсекретарь США выразил мнение, что лучший способ ускорить перспективы реальной дипломатии – это продолжать склонять ситуацию на поле боя в пользу Украины. По его словам, это поможет гарантировать, чтобы у Украины была наиболее сильная позиция за столом переговоров, когда таковой появится. Он также выступил с утверждением, что идея о том, что Украина должна признать вхождение в состав России новых территорий, должна восприниматься как обреченная на провал любой страной, заботящейся о принципах Устава ООН и поддержании глобальных мира и безопасности.
Блинкен заявил, что по мере приближения годовщины начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине для Вашингтона и его союзников критически важно продолжать и наращивать поддержку Киеву. Госсекретарь США выразил мнение, что СВО якобы является стратегическим провалом. В частности, как считает шеф американской дипломатии, Москве не удалось ослабить НАТО, альянс сейчас якобы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.
Блинкен сообщил, что всего с начала СВО США выделили на военную помощь Киеву почти 30 млрд долларов, а союзники и партнеры Вашингтона – более 13 млрд долларов. В настоящий момент США, по словам главы Госдепа, сосредоточены на дальнейших шагах, необходимых для обеспечения помощи Украине в области безопасности. Он также заявил, что США провели «калибровку» помощи для удовлетворения меняющихся потребностей Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.