Блогеры возмутились песней Слепакова о гибели российских военных

Блогеры обсуждают песню-сатиру Семена Слепакова о гибели сражающихся на Украине российских военных. Перебравшегося в Израиль юмориста призывают лишить российского гражданства.

Слепаков в сатирической «колыбельной» поет о матери, один сын которой стал «специалистом каких-то айти» и «предателем», а другой сын погиб, защищая Родину. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

Ролик возмутил российских блогеров. Так, журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. «Толстомордая обезьяна брынчит из Израиля. Остался на обочине люксовой жизни», – пишет он, напомнив, что не так давно Слепаков «получал безумные гонорары» на корпоративах в России.

Слепаков издевается над матерями погибших воинов, устраивает пляски на могилах героев, подчеркнул журналист. За такое, по словам Голованова, нужно лишать российского гражданства.

«И он надеется вернуться под шумок, когда все уляжется? Опять залезть в телевизор? Это испуганный патриот? Это конченная мразь, которая заслуживает самого жестокого наказания», – добавил Голованов.

Журналист добавил, что «Слепаковы-Галкины-Собчачки-Монеточки» всегда ненавидели наш народ, держали «Ванюш» «за быдло».

«Когда пришла беда, ушлепки типа Слепакова свалили за кордон. А простой русский Ваня взял автомат и опять пошел в окопы за Россию. Возвращать мир. Ванюшу дома ждет мама. Ванюшу ждут жена и дети. Такое дерьмо, как Слепаков, никто не ждет. Ничтожество никому не нужно. Россия проходит очищение», – заключил Голованов.

Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны, который после долгих послевоенных лет «один остался из своего полка» и лихо побеждает сына мэра. Теперь же юморист выпустил «страшный и мерзкий сарказм над абстрактной российской семьей, в которой трагедия – погиб отец, сын, еще один – сбежал».

«Семен Слепаков, твоя новая песня не для народа, а для релокантов и беглецов, трусов и предателей. (…) Уверяем тебя, у нас есть и знакомые айтишники, и бизнесмены с очень хорошим достатком, которые добровольцами ушли на фронт. Многие вернулись из-за границы, когда началась война. А ты, Семен Слепаков, мразь», – пишут авторы канала.

«Слепаков – совершенно запредельная гнида и сволочь», – написал журналист и историк Армен Гаспарян.

Слепаков перебрался в Израиль вскоре после начала российской спецоперации. В середине января сообщалось, что комедиант погасил долги в России на 19 млн рублей.