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    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    5 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    44 комментария
    9 декабря 2023, 19:49

    Госдеп одобрил продажу Израилю танковых снарядов на 106,5 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский госдепартамент одобрил возможность продажи израильской стороне снарядов для танков и оборудования к ним, заявило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

    Госдеп одобрил возможную продажу Израилю 120-мм снарядов M830A1 и сопутствующего оборудования, общая сумма продажи составляет 106,5 млн долларов, сообщили в агентстве, передает РИА «Новости».

    Указывается, что Израиль запрашивал почти 14 тыс. таких снарядов.

    Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена попросила конгресс разрешить продажу Израилю 45 тыс. снарядов для танков Merkava.

    7 декабря 2023, 08:33
    Пушков заявил о драматическом сдвиге политических координат в США

    Tекст: Ольга Никитина

    В системе политических координат в США произошел драматический сдвиг, о чем свидетельствует факт того, что республиканцы блокируют финансирование Израиля, что раньше казалось немыслимым, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале предположил, что администрации нынешнего президента США Джо Байдена, скорее всего, не удастся продавить помощь Украине без принятия решений по укреплению южных границ США. Позиция республиканцев единая и консолидированная, никто ее под сомнение не ставит, указал Пушков.

    Для членов Республиканской партии это возможность продемонстрировать силу и влияние в преддверии выборов, а также шантажировать администрацию Байдена, заставив ее согласиться на серьезные уступки, подчеркнул член Совфеда.

    Пушков напомнил слова покойного Генри Киссинджера из его последнего интервью о том, что при всей остроте политической борьбы во времена Никсона в США было все же какое-то единство. «Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе», – заключил сенатор.

    Напомним, в ходе обсуждения вопроса выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Газета ВЗГЛЯД писала, в чем подоплека кризиса и как он отразится на судьбе Украины.

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    9 декабря 2023, 00:12
    США заблокировали в СБ ООН резолюцию о прекращении огня в Газе

    США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    США заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию ОАЭ о немедленномпрекращении огня в секторе Газа, а также освобождении всех заложников без условий.

    Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания, передает РИА «Новости».

    Ранее администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс санкционировать продажу Израилю 45 тыс. снарядов для боевых танков Merkava.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

    Представитель России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия Израиля преступлением против человечности.

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    6 декабря 2023, 20:33
    Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС в секторе Газа

    Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские силы начали окружать дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, поимка Синвара является лишь вопросом времени, передает РИА «Новости».

    «Так что его дом – это не его крепость, и он может сбежать. Тем не менее его поимка – это лишь вопрос времени», – заявил премьер.

    Ранее Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС.

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    9 декабря 2023, 04:50
    Al Ghad: Израиль разрушил Великую мечеть Газы

    Al Ghad: После удара Израиля разрушена Великая мечеть Газы

    Tекст: Вера Басилая

    ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы после удара Израиля, сообщил канал Al Ghad.

    В ХАМАС рассказали, что здание было разрушено из-за израильского авиаудара, стены храма и часть крыши обвалились, трещина в основании минарета, передает Ura.ru.

    Великая мечеть была первоначально большой христианской церковью, основанной на месте языческого храма. Церковь разрушили персы в начале VII века, затем ее преобразовали в мечеть после захвата сектора Газа арабами.

    Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

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    9 декабря 2023, 02:35
    В США назвали причины блокировки резолюции ООН по Газе

    Зампостпреда США Вуд: Резолюция не осуждала ХАМАС, не отражала право Израиля на самооборону

    Tекст: Вера Басилая

    США наложили вето на проект резолюции ОАЭ по прекращению огня в секторе Газа в Совбезе ООН, так как он не содержал осуждения ХАМАС и не отражал право Израиля на самооборону, заявил на заседании Совбеза зампостпреда США Роберт Вуд.

    Вуд отметил, что авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.

    По его словам, жертвам этих действий авторы резолюции не выразили соболезнования, не осудили их убийц, также нет осуждения сексуального насилия, развязанного ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Дипломат также отметил, что США разочарованы, что в документе нет формулировки о доступе МККК к заложникам, все еще удерживаемым ХАМАС и «другими экстремистами». По его словам, резолюция не способствует возобновлению гуманитарных пауз, освобождению заложников и увеличению помощи, а также в ней нет формулировки о праве Израиля на самооборону.

    Ранее США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.

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    8 декабря 2023, 20:18
    Полянский в ООН назвал действия Израиля преступлением против человечности

    Представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что агрессия ХАМАС не оправдывает преступлений Израиля в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября не оправдывают преступлений против человечности, которые совершаются Израилем в секторе Газа, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

    «Хотели бы при этом подчеркнуть, что ссылки Израиля и его союзников на действия ХАМАС 7 октября, которые мы, безусловно, осуждаем, не оправдывают и в принципе не могут оправдать массовых и систематических военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в секторе Газа», – приводит слова Полянского ТАСС.

    При этом он отметил, что в действиях Израиля сейчас прослеживается стратегия по насильственному перемещению палестинцев, поскольку жизнь в секторе Газа становится невыносимой. «Ее людоедская логика проста – сделать жизнь в Газе невыносимой, даже невозможной, оставляя мирному населению один выбор – покинуть родные земли или быть убитыми», – сказал он.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

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    9 декабря 2023, 00:56
    Полянский: США вынесли смертный приговор жителям Газы

    Постпред в ООН Полянский обвинил США в вынесении смертного приговора жителям Газы

    Tекст: Вера Басилая

    США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Дипломат подчеркнул, что оценку действиям Вашингтона даст история, и заявил, что это «один из самых черных дней в истории Ближнего Востока». Он назвал циничными «пустые слова о демократии и правах человека», потому что настоящая цена им видна сейчас, когда два члена Совбеза предпочли быть соучастниками «безжалостной израильской бойни», передает RT.

    Ранее США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ, требующую немедленного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников без условий. Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

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    8 декабря 2023, 08:22
    В Турции предложили создать военный формат с участием России

    Лидер турецкой партии Перинчек призвал создать военный формат Турция – Россия – Сирия для борьбы с террором

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвать создать военный формат Турция – Россия – Сирия, который будет заниматься борьбой с террористическими формированиями на севере САР. По словам политика, это поможет урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Перинчек заявил РИА «Новости», что по Газе необходимо «вооруженное решение». Он считает, что трехсторонний военный формат станет лучшей поддержкой палестинскому движению и противовесом американской экспансии региона.

    «Будет открыт фронт против США и сионизма», – заявил он, назвав формат Турция – Россия – Сирия необходимостью.

    Политик добавил, что данная инициатива позволит разрушить американские планы и обеспечить территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 22:49
    В США отказались поддержать проект Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа

    Кирби: США не одобрят проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    США не намерены поддерживать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Кирби заявил журналистам, что США не собираются пересматривать свою позицию по проекту резолюции ОАЭ о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Кирби  отметил, что США разделяют международную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе, президент Джо Байден поэтому возглавил международные усилия по увеличению потока гуманитарной помощи в анклав, чтобы «помочь облегчить страдания» палестинцев, передает ТАСС.

    Ранее Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

    Представитель России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия Израиля преступлением против человечности.

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    9 декабря 2023, 01:19
    Китай призвал Израиль прекратить убивать население Газы

    Постпред в ООН: Пекин разочарован вето Вашингтона на резолюцию СБ ООН по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Китай глубоко разочарован и сожалеет, что на резолюцию Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта США наложили вето, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

    Цзюнь заявил, что конфликт уже привел к беспрецедентному числу смертей и разрушений и прекратить огонь нужно немедленно, это первостепенное требование, передает RT.

    Ранее США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ, требующую немедленного прекращения огня в Газе, а также освобождения всех заложников без условий. Отмечается, что резолюцию поддержали 13 членов СБ ООН, против выступили США, воздержалась Великобритания.

    Постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителям анклава.

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    8 декабря 2023, 19:05
    Генсек ООН: Жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Жестокость радикального палестинского движения ХАМАС не может считаться основанием для коллективного наказания палестинцев, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    «Жестокость, творимая ХАМАС, никогда не сможет оправдать коллективное наказание палестинского народа», – сказал Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По его словам, неизбирательные ракетные обстрелы территории Израиля со стороны ХАМАС и использование движением гражданских лиц в качестве живого щита противоречат законам войны. При этом такое поведение противника не освобождает Израиль от ответственности.

    «Международное гуманитарное право включает обязанность защищать гражданское население и соблюдать принципы <…> соразмерности и осторожности», – напомнил Генсек ООН.

    Ранее Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.

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    9 декабря 2023, 14:46
    NYT: Байден зашел в тупик с оказанием помощи Украине и Израилю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия американского президента Джозефа Байдена поставили под угрозу военную поддержку киевского режима, его запрос в конгресс о помощи Украине и Израилю завел в тупик ситуацию, пишет New York Times.

    В ноябре Байден запросил в конгрессе помощь Украине и Израилю, в пакет помощи включены средства на обеспечение безопасности на мексиканской границе, это должно было стать «сладкой пилюлей», чтобы заручиться поддержкой республиканцев, утверждает New York Times, передает РИА «Новости».

    Но это действие привело американского лидера в тупик, он спровоцировал республиканцев на то, чтобы те принялись требовать широких изменений в политике по ситуации на границе с Мексикой.

    Партия демократов также разделилась по этому вопросу, и теперь Байдену предстоит решить, на какие уступки пойти для разблокирования помощи Киеву и Тель-Авиву.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что прогресса в переговорах между администрацией Байдена и конгрессом по согласованию нового пакета помощи Украине пока нет.

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    8 декабря 2023, 08:55
    Военные Израиля ударили по лагерю беженцев в центре сектора Газа

    AL Jazeera: Израильские ВВС нанесли удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа, а также по нескольким районам города Хан-Юнис, сообщает катарский телеканал AL Jazeera.

    Известно, что израильские военные самолеты совершили налет на лагерь Эль-Магази в центре сектора Газа, есть информация о разрушении военной авиацией жилых домов в городе Дейр-эль-Балах, передает ТАСС.

    Также сообщается, что израильские ВВС ударили по нескольким районам города Хан-Юнис в Газе, бомбардировкам подвергся и город Рафах на границе с Египтом.

    Кроме того, по информации телеканала, израильская армия провела ночной рейд в центре Рамаллы на Западном берегу реки Иордан.

    Уточняется, что израильские солдаты взрывали звуковые гранаты и гранаты со слезоточивым газом на улицах Рамаллы, но не встретили никакого сопротивления.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    8 декабря 2023, 23:53
    Байден попросил Конгресс разрешить продажу Израилю снарядов для танков

    Байден попросил Конгресс разрешить продажу Израилю 45 тыс. танковых снарядов

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс санкционировать продажу Израилю 45 тыс. снарядов для боевых танков Merkava, сообщило Reuters.

    Источники Reuters утверждают, что в Белом доме сослались на необходимость дополнительных боеприпасов для успешного ведения его наземной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

    Отмечается, что Байден отправил запрос на поставку снарядов фоне растущей обеспокоенности «по поводу использования американского оружия в конфликте, в котором погибли тысячи мирных жителей», передает РИА «Новости».

    Ранее в США отказались поддержать проект Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа.

    Также координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

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    8 декабря 2023, 10:10
    Армия Израиля нанесла удары по ряду целей в Сирии

    Армия Израиля в ответ на запуски снарядов нанесла удары по ряду целей в Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на совершенные 7 декабря обстрелы нанесла минувшей ночью удары по ряду целей на сирийской территории, сообщила армейская пресс-служба.

    Как сообщила пресс-служба, в ответ на совершенные накануне запуски снарядов в сторону северной части Израиля ЦАХАЛ нанес удары по ряду целей в Сирии, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в центре сектора Газа.

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