Госдеп одобрил продажу Израилю танковых снарядов на 106,5 млн долларов

Пушков заявил о драматическом сдвиге политических координат в США

Tекст: Ольга Никитина

Сенатор в своем Telegram-канале предположил, что администрации нынешнего президента США Джо Байдена, скорее всего, не удастся продавить помощь Украине без принятия решений по укреплению южных границ США. Позиция республиканцев единая и консолидированная, никто ее под сомнение не ставит, указал Пушков.

Для членов Республиканской партии это возможность продемонстрировать силу и влияние в преддверии выборов, а также шантажировать администрацию Байдена, заставив ее согласиться на серьезные уступки, подчеркнул член Совфеда.

Пушков напомнил слова покойного Генри Киссинджера из его последнего интервью о том, что при всей остроте политической борьбы во времена Никсона в США было все же какое-то единство. «Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе», – заключил сенатор.

Напомним, в ходе обсуждения вопроса выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Газета ВЗГЛЯД писала, в чем подоплека кризиса и как он отразится на судьбе Украины.