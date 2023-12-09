До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.5 комментариев
Госдеп одобрил продажу Израилю танковых снарядов на 106,5 млн долларов
Американский госдепартамент одобрил возможность продажи израильской стороне снарядов для танков и оборудования к ним, заявило агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Госдеп одобрил возможную продажу Израилю 120-мм снарядов M830A1 и сопутствующего оборудования, общая сумма продажи составляет 106,5 млн долларов, сообщили в агентстве, передает РИА «Новости».
Указывается, что Израиль запрашивал почти 14 тыс. таких снарядов.
Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена попросила конгресс разрешить продажу Израилю 45 тыс. снарядов для танков Merkava.