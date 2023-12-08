Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.11 комментариев
Байден попросил Конгресс разрешить продажу Израилю снарядов для танков
Байден попросил Конгресс разрешить продажу Израилю 45 тыс. танковых снарядов
Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс санкционировать продажу Израилю 45 тыс. снарядов для боевых танков Merkava, сообщило Reuters.
Источники Reuters утверждают, что в Белом доме сослались на необходимость дополнительных боеприпасов для успешного ведения его наземной операции в секторе Газа, передает ТАСС.
Отмечается, что Байден отправил запрос на поставку снарядов фоне растущей обеспокоенности «по поводу использования американского оружия в конфликте, в котором погибли тысячи мирных жителей», передает РИА «Новости».
Ранее в США отказались поддержать проект Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа.
Также координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.