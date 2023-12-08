Байден попросил Конгресс разрешить продажу Израилю снарядов для танков

Байден попросил Конгресс разрешить продажу Израилю 45 тыс. танковых снарядов

Tекст: Вера Басилая

Источники Reuters утверждают, что в Белом доме сослались на необходимость дополнительных боеприпасов для успешного ведения его наземной операции в секторе Газа, передает ТАСС.

Отмечается, что Байден отправил запрос на поставку снарядов фоне растущей обеспокоенности «по поводу использования американского оружия в конфликте, в котором погибли тысячи мирных жителей», передает РИА «Новости».

Ранее в США отказались поддержать проект Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа.

Также координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.