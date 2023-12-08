Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.10 комментариев
В США отказались поддержать проект Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа
Кирби: США не одобрят проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе
США не намерены поддерживать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Кирби заявил журналистам, что США не собираются пересматривать свою позицию по проекту резолюции ОАЭ о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».
Кроме того, Кирби отметил, что США разделяют международную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе, президент Джо Байден поэтому возглавил международные усилия по увеличению потока гуманитарной помощи в анклав, чтобы «помочь облегчить страдания» палестинцев, передает ТАСС.
Ранее Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.
Представитель России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия Израиля преступлением против человечности.