В США отказались поддержать проект Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа

Кирби: США не одобрят проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

Tекст: Вера Басилая

Кирби заявил журналистам, что США не собираются пересматривать свою позицию по проекту резолюции ОАЭ о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

Кроме того, Кирби отметил, что США разделяют международную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе, президент Джо Байден поэтому возглавил международные усилия по увеличению потока гуманитарной помощи в анклав, чтобы «помочь облегчить страдания» палестинцев, передает ТАСС.

Ранее Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

Представитель России при ООН Дмитрий Полянский назвал действия Израиля преступлением против человечности.