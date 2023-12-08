Полянский в ООН назвал действия Израиля преступлением против человечности

Представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что агрессия ХАМАС не оправдывает преступлений Израиля в Газе

Tекст: Денис Тельманов

«Хотели бы при этом подчеркнуть, что ссылки Израиля и его союзников на действия ХАМАС 7 октября, которые мы, безусловно, осуждаем, не оправдывают и в принципе не могут оправдать массовых и систематических военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в секторе Газа», – приводит слова Полянского ТАСС.

При этом он отметил, что в действиях Израиля сейчас прослеживается стратегия по насильственному перемещению палестинцев, поскольку жизнь в секторе Газа становится невыносимой. «Ее людоедская логика проста – сделать жизнь в Газе невыносимой, даже невозможной, оставляя мирному населению один выбор – покинуть родные земли или быть убитыми», – сказал он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.