Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.3 комментария
Полянский в ООН назвал действия Израиля преступлением против человечности
Представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что агрессия ХАМАС не оправдывает преступлений Израиля в Газе
Действия радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября не оправдывают преступлений против человечности, которые совершаются Израилем в секторе Газа, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.
«Хотели бы при этом подчеркнуть, что ссылки Израиля и его союзников на действия ХАМАС 7 октября, которые мы, безусловно, осуждаем, не оправдывают и в принципе не могут оправдать массовых и систематических военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в секторе Газа», – приводит слова Полянского ТАСС.
При этом он отметил, что в действиях Израиля сейчас прослеживается стратегия по насильственному перемещению палестинцев, поскольку жизнь в секторе Газа становится невыносимой. «Ее людоедская логика проста – сделать жизнь в Газе невыносимой, даже невозможной, оставляя мирному населению один выбор – покинуть родные земли или быть убитыми», – сказал он.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.