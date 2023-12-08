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    8 декабря 2023, 20:18

    Полянский в ООН назвал действия Израиля преступлением против человечности

    Представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что агрессия ХАМАС не оправдывает преступлений Израиля в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября не оправдывают преступлений против человечности, которые совершаются Израилем в секторе Газа, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

    «Хотели бы при этом подчеркнуть, что ссылки Израиля и его союзников на действия ХАМАС 7 октября, которые мы, безусловно, осуждаем, не оправдывают и в принципе не могут оправдать массовых и систематических военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в секторе Газа», – приводит слова Полянского ТАСС.

    При этом он отметил, что в действиях Израиля сейчас прослеживается стратегия по насильственному перемещению палестинцев, поскольку жизнь в секторе Газа становится невыносимой. «Ее людоедская логика проста – сделать жизнь в Газе невыносимой, даже невозможной, оставляя мирному населению один выбор – покинуть родные земли или быть убитыми», – сказал он.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев.

    6 декабря 2023, 00:17
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в конце декабря завершит свою миссию в Москве и выйдет на пенсию.

    Дипломат заявил, что уходит на пенсию в конце декабря, его преемницей станет Симона Гальперин, которая приедет на следующий день по завершении его миссии, передает ТАСС.

    Бен Цви занимал ряд должностей в аппарате министерства иностранных дел еврейского государства, а также работал в посольствах в других странах. В 1992–1995 годах работал замглавы дипломатической миссии, советником посольства в Москве. Должность посла Израиля занимает с 2020 года.

    Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году она жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля она находится с 1993 года. Занимала различные дипдолжности в зарубежных представительствах Израиля, в том числе в Казахстане, Южной Корее, в израильской миссии при ЕС. С 2010 по 2015 годы возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, с 2017-го по 2019 год была послом еврейского государства в Сингапуре и Восточном Тиморе. Сейчас работает замглавы департамента Евразии и Западных Балкан в МИД Израиля.

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    7 декабря 2023, 08:33
    Пушков заявил о драматическом сдвиге политических координат в США

    Tекст: Ольга Никитина

    В системе политических координат в США произошел драматический сдвиг, о чем свидетельствует факт того, что республиканцы блокируют финансирование Израиля, что раньше казалось немыслимым, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале предположил, что администрации нынешнего президента США Джо Байдена, скорее всего, не удастся продавить помощь Украине без принятия решений по укреплению южных границ США. Позиция республиканцев единая и консолидированная, никто ее под сомнение не ставит, указал Пушков.

    Для членов Республиканской партии это возможность продемонстрировать силу и влияние в преддверии выборов, а также шантажировать администрацию Байдена, заставив ее согласиться на серьезные уступки, подчеркнул член Совфеда.

    Пушков напомнил слова покойного Генри Киссинджера из его последнего интервью о том, что при всей остроте политической борьбы во времена Никсона в США было все же какое-то единство. «Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе», – заключил сенатор.

    Напомним, в ходе обсуждения вопроса выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Газета ВЗГЛЯД писала, в чем подоплека кризиса и как он отразится на судьбе Украины.

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    7 декабря 2023, 20:07
    Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по вопросу Газы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    По его словам, заседание начнется в пятницу, 8 декабря, в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве), ожидается доклад генсека ООН, направившего накануне письмо председателю СБ в соответствии со статьей 99 Устава ООН, говорится в Telegram-канале Полянского.

    Также он подчеркнул, что «анонсированная ранее на это же время «Формула Аррия» по событиям на Майдане перенесена нами ориентировочно на 26 декабря. Очевидно, что обсудить ситуацию в Газе Совету сейчас объективно важнее».

    Ранее Полянский заявил, что Совет Безопасности ООН по запросу России проведет 11 декабря заседание по поставкам вооружений Украине.

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    7 декабря 2023, 22:19
    Самолет с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

    Самолет с эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово

    Самолет с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву из Каира доставлены 68 эвакуированных из сектора Газа российских граждан и членов их семей, сообщило МЧС России.

    Самолет Ил-76 приземлился в аэропорту Домодедово. Эвакуированных из сектора Газа обеспечат теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Предусмотрено информационное, психологическое и медицинское сопровождение, сообщает МЧС в Telegram.

    Всего, по данным МЧС, из зоны конфликта эвакуировано в Россию 950 человек. Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что около «100 россиян и палестинцев – членов их семей» ожидают эвакуации из сектора Газа. По словам Зариповой, раненых среди них нет. «Если, конечно, не считать психологические травмы в нынешней ситуации», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.

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    8 декабря 2023, 17:07
    ХАМАС: Операция Израиля в Газе не достигла своих целей
    ХАМАС: Операция Израиля в Газе не достигла своих целей
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС полагает, что военная операция израильской армии, продолжающаяся в секторе Газа, не принесла ожидавшихся плодов, говорится в специальном заявлении радикальной организации по случаю годовщины палестинской интифады (восстания) 1987 года.

    Как говорится в заявлении, в течение более чем двух месяцев агрессии оккупационным силам не удалось добиться никаких результатов или достичь поставленных целей ввиду стойкости палестинцев и отрядов сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу боевое крыло ХАМАС заявило о выпуске нескольких ракет по Тель-Авиву.

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    6 декабря 2023, 20:33
    Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС в секторе Газа

    Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские силы начали окружать дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, поимка Синвара является лишь вопросом времени, передает РИА «Новости».

    «Так что его дом – это не его крепость, и он может сбежать. Тем не менее его поимка – это лишь вопрос времени», – заявил премьер.

    Ранее Израиль объявил о ликвидации половины комбатов ХАМАС.

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    6 декабря 2023, 15:59
    Бригады «Аль-Кассам» нанесли удары по израильским кибуцам

    Военное крыло ХАМАС бригады «Аль-Кассам» обстреляла израильские кибуцы Суфа и Нир Ицхак близ сектора Газа

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» нанесло ракетные удары по «скоплениям противника» в израильских кибуцах Суфа и Нир Ицхак, расположенных близ сектора Газа, говорится в заявлении организации.

    «Бригады «Аль-Кассам» обстреливают ракетными очередями скопления противника на военном объекте Суфа (кибуц) и оккупированном поселении Нир Ицхак (кибуц)», – говорится в заявлении организации, передает РИА Новости.

    Кибуцы Суфа и Нир Ицхак расположены в нескольких километрах от границы с сектором Газа. 7 октября Нир Ицхак подвергся нападению ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что израильская ПВО перехватила над Красным морем ракету класса «земля – земля». Запуск ракеты в сторону еврейского государства был зафиксирован после срабатывания сигналов воздушной тревоги в Элайте, перехват осуществлен с помощью комплекса Arrow-3 («Стрела-3»).

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    7 декабря 2023, 03:41
    Базы США подверглись атакам в Сирии и Ираке

    Американские базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и иракской провинции Анбар подверглись атакам

    Tекст: Антон Антонов

    База США на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, американскую базу в провинции Анбар в Ираке атаковал беспилотник, сообщают информационные агентства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что в Сирии «сильные взрывы» произошли на базе на месторождении газа «Конико» после того, как она «была обстреляна двумя ракетами».

    Шиитские группировки сообщили, что «во второй раз за сегодняшний день нанесли удар по американской оккупационной базе Айн аль-Асад» в Ираке. Атака беспилотника, который «поразил цель», названа ответом на «преступления», совершенные в секторе Газа.

    Напомним, в среду база Айн аль-Асад уже была атакована беспилотником шиитских вооруженных формирований.

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    6 декабря 2023, 01:50
    В США спрогнозировали срок окончания операции Израиля в Газе

    CNN: В США считают, что операция Израиля продлится в Газе до января

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с сегодняшней интенсивностью до января, сообщил телеканал CNN.

    Американские официальные лица сообщили телеканалу, что в январе Израиль перейдет к менее интенсивной «гиперлокализованной стратегии», нацеленной на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС, передает ТАСС.

    Как отмечают чиновники, Белый дом очень обеспокоен тем, как будет развиваться операция Израиля в ближайшее время. Из-за давления мировой общественности ввиду большого числа жертв время на проведение операции с ее нынешней интенсивностью «быстро сокращается».

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери.

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    6 декабря 2023, 10:39
    Аккредитованный при ООН правозащитник подал в отставку из-за угроз по Газе

    Аккредитованный при ООН правозащитник Сафа подал в отставку после угроз из-за позиции по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава аккредитованной при ООН международной правозащитной организации Patriotic View (PVA, «Патриотическое видение») Мухаммед Сафа подал в отставку с поста представителя организации из-за угроз властей в адрес его семьи.

    Сафа, уточнил, что угрозы стали поступать после его призывов признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

    Он сообщил, что в итоге сам попросил об отставке с поста главного представителя PVA в ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене и рассчитывает, что прошение будет принято, передает ТАСС.

    По словам Сафы, шаг связан с неспособностью нескольких комитетов ООН «осудить Израиль за преступления геноцида, которые он совершает в Газе». Он добавил, что сам правозащитник и его семья подвергаются смертельным угрозам со стороны правительственных чиновников, а ООН защитить их не в состоянии.

    Сафа призвал «не прекращать говорить о Газе» и «отстаивать права человека для каждого».

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совете Безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что Запад не заинтересован в защите интересов палестинцев, он считает их людьми второго сорта.

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    5 декабря 2023, 23:26
    Министр обороны Израиля: ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант отметил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа за счет решительных и мощных действий бойцов израильской армии, которая успешно и впечатляюще действует с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным при помощи израильской армии без участия иностранных организаций.

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    6 декабря 2023, 16:15
    Россия решила призвать ООН дать оценку преступлениям Киева против детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы и сенаторы России призовут ООН и парламенты стран мира дать оценку преступлениям украинских властей в отношении детей.

    Согласно проекту обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира, парламентарии России призовут их дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям Киева против детей, передает ТАСС.

    Кроме того, российские депутаты и сенаторы призовут к взаимодействию со сформированной Федеральным собранием России парламентской комиссией по расследованию преступных действий украинских властей в отношении несовершеннолетних, чтобы «совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта».

    В октябре комиссия парламента по расследованию преступлений Киева против детей сообщила о планах посетить места эвакуации несовершеннолетних с украинской территории.

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    6 декабря 2023, 08:18
    Посол Израиля назвал возможное решение ситуации с Газой

    Посол Израиля в Москве Бен Цви: Буферные зоны могут стать одним из решений ситуации с Газой

    Tекст: Ольга Никитина

    Одним из вариантов решения ситуации в секторе Газа является создание буферных зон, причем это будет зависеть от итогов операции, которую проводит Армия обороны Израиля, сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви.

    Дипломат уточнил ТАСС, что буферные зоны будут менее актуальны, если в секторе Газа «не будет террористической организации вообще». Если же «остатки террористических структур» там будут присутствовать, тогда буферная зона станет одним из вариантов, уточнил Александр Бен Цви.

    Одной из задач, по его словам, является решение вопроса с израильскими гражданами, проживающими в пограничных районах, чтобы предотвратить возможность повторения сценария 7 октября.

    При этом все варианты по сектору Газа посол пока считает чисто теоретическими, поскольку израильская военная операция еще не окончена.

    Американские СМИ сообщали ранее, что военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с нынешней интенсивностью до января.

    Президент Владимир Путин подчеркивал, что создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта.

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    5 декабря 2023, 21:23
    ХАМАС назвало условие для освобождения оставшихся заложников
    ХАМАС назвало условие для освобождения оставшихся заложников
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское радикальное движение ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан.

    Он уточнил, что также до тех пор не будет никаких переговоров, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    8 декабря 2023, 08:22
    В Турции предложили создать военный формат с участием России

    Лидер турецкой партии Перинчек призвал создать военный формат Турция – Россия – Сирия для борьбы с террором

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвать создать военный формат Турция – Россия – Сирия, который будет заниматься борьбой с террористическими формированиями на севере САР. По словам политика, это поможет урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Перинчек заявил РИА «Новости», что по Газе необходимо «вооруженное решение». Он считает, что трехсторонний военный формат станет лучшей поддержкой палестинскому движению и противовесом американской экспансии региона.

    «Будет открыт фронт против США и сионизма», – заявил он, назвав формат Турция – Россия – Сирия необходимостью.

    Политик добавил, что данная инициатива позволит разрушить американские планы и обеспечить территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне. Он пообещал также, что будет добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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