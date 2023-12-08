Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.3 комментария
Генсек ООН: Жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость ХАМАС не является основанием для наказания всех палестинцев
Жестокость радикального палестинского движения ХАМАС не может считаться основанием для коллективного наказания палестинцев, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Жестокость, творимая ХАМАС, никогда не сможет оправдать коллективное наказание палестинского народа», – сказал Гутерриш на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
По его словам, неизбирательные ракетные обстрелы территории Израиля со стороны ХАМАС и использование движением гражданских лиц в качестве живого щита противоречат законам войны. При этом такое поведение противника не освобождает Израиль от ответственности.
«Международное гуманитарное право включает обязанность защищать гражданское население и соблюдать принципы <…> соразмерности и осторожности», – напомнил Генсек ООН.
Ранее Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа.