  • Новость часаНаследный принц Омана в Москве призвал прекратить «засилье Запада»
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    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Россия, Турция и Иран оказались в одной лодке в Закавказье

    Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Но ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.

    0 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    58 комментариев
    7 декабря 2023, 20:07

    Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по вопросу Газы

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия, ОАЭ и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН в связи с тревожной эскалацией ситуации в секторе Газа, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

    По его словам, заседание начнется в пятницу, 8 декабря, в 10.00 по Нью-Йорку (18.00 по Москве), ожидается доклад генсека ООН, направившего накануне письмо председателю СБ в соответствии со статьей 99 Устава ООН, говорится в Telegram-канале Полянского.

    Также он подчеркнул, что «анонсированная ранее на это же время «Формула Аррия» по событиям на Майдане перенесена нами ориентировочно на 26 декабря. Очевидно, что обсудить ситуацию в Газе Совету сейчас объективно важнее».

    Ранее Полянский заявил, что Совет Безопасности ООН по запросу России проведет 11 декабря заседание по поставкам вооружений Украине.

    7 декабря 2023, 14:36
    Bloomberg: Решение США по Украине вызвало шок у союзников Белого дома

    Tекст: Александра Юдина

    Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США может подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, заявил газете Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и экс-чиновник США Макс Бергманн.

    По его словам, во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что «на американцев просто нельзя положиться», передает РИА «Новости».

    Также в статье указано, что привязка касающихся внутренних проблем США требований к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

    Коментарии (30)
    7 декабря 2023, 10:53
    Названа предполагаемая причина стрельбы в брянской гимназии

    Источник: Конфликт с одноклассниками мог стать причиной стрельбы в брянской гимназии

    Названа предполагаемая причина стрельбы в брянской гимназии
    @ Надежда Михеева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, устроенной в четверг ученицей брянской гимназии, сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, основная версия – конфликтная ситуация между школьницей и ее одноклассниками. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. По его словам, восьмиклассница пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.

    Как сообщили в приемном отделении хирургии горбольницы, состояние ребенка, который получил ранение плеча и колена в результате стрельбы в брянской гимназии, сейчас – тяжелой степени тяжести, он находится в реанимации, есть угроза жизни.

    Напомним, учащаяся восьмого класса открыла стрельбу в школе Брянска. В администрации города сообщали о двоих погибших. В региональном МВД сообщили, что в результате стрельбы в брянской гимназии три человека получили ранения, а школьница, которая принесла в учебное заведение огнестрельное оружие и произвела выстрелы, покончила с собой.

    В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по г. Брянску: 8(4832)74-50-95.

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    6 декабря 2023, 21:52
    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО

    Байден считает, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО

    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

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    7 декабря 2023, 09:21
    В Польше допустили возможность крупной операции на Украине

    Конрад Музыка: Россия и Украина могут начать крупные операции на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    И Россия, и Украина – каждая по своим причинам – могут начать крупную наступательную операцию, рассказал военный аналитик Конрад Музыка польскому изданию Forsal.

    По его словам, ВС России хорошо себя чувствуют зимой, поэтому используют ее для наступления. Возможно, в ближайшие два-три месяца будет проведена какая-то крупная операция, передает РИА «Новости».

    По словам Музыки, российские войска по всему фронту перехватили инициативу, а значительный рост военного производства, которое достигнет пика в 2024 году, только подтверждает возможность крупного наступления.

    По мнению аналитика Украина, в свою очередь, переживает трудные времена не только из-за снижения западной поддержки и военных неудач, и поэтому может захотеть провести более крупную операцию.

    Музыка подытожил, что сейчас Украина не может победить Россию на поле боя.

    Ранее военный журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке заявил, что контрнаступление ВСУ 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США.

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    7 декабря 2023, 06:51
    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения

    Посол Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран

    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Когда речь идет о России, в США «не гнушаются любого мифотворчества», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя утверждения Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил двух стран.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram диппредставительства, заявил, что власти США «не гнушаются тиражирования опасной лжи», если говорят о России. Он напомнил об «инспирированных Западом постановочных «зверствах» в Буче», а также о приписывании России «планов применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине».

    Как пояснил Антонов, подобные «страшилки» создаются, чтобы власти США могли оправдать «баснословные траты на «сдерживание» России. По его мнению, в Вашингтоне, стремясь «подлить масла в огонь» конфликта на Украине, совсем утратили «связь с реальностью» и принялись «рассуждать о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран». Антонов подчеркнул, что подобные заявления «недопустимы для ответственной ядерной державы».

    Он назвал «Вашингтон и его ненасытный ВПК прямыми бенефициарами кровопролития на Украине», о чем свидетельствует и новый «пакет» вооружений на нужды обезумевших неонацистов в Киеве». Антонов призвал американские власти прекратить «сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию».

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

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    7 декабря 2023, 09:58
    В Британии заметили обидную деталь после визита Путина на Ближний Восток

    Daily Mail: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, но пренебрег послом Британии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин тепло приветствовал и пожимал руки чиновникам ОАЭ во время визита на Ближний Восток, при этом днем ранее российский лидер не стал общаться с рядом высокопоставленных европейских дипломатов, включая посла Британии, сославшись на санитарные нормы, пишут британские СМИ.

    В публикации газеты Daily Mail говорится, что Путин якобы «на удивление пренебрежительно» отнесся к дипломатам из Европы. Президент отказался пообщаться с иностранными дипломатами после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, объяснив это санитарными нормами и угрозой распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» содержание статьи британского издания.

    Вместе с тем, как обращает внимание Daily Mail, Путин «тепло пожимал руки» коллегам во время визита на Ближний Восток.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    Коментарии (25)
    7 декабря 2023, 13:30
    В Индии рассказали о сбывающемся предсказании Путина об Украине и США

    WION: Предсказание Путина об усталости Запада от Украины начинает сбываться

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку в конфликте на Украине, предсказание российского лидера о том, что Соединенные Штаты и Европа устанут от поддержки Киева, уже начинает сбываться, пишут индийские СМИ.

    В статье на портале WION говорится, что вопрос о дальнейшей поддержке Украины в США стоит остро на фоне внутренних разногласий. Нет уверенности, что киевский режим Вашингтон сможет поддерживать так долго, сколько потребуется, поскольку выделенный на эти бюджет уже почти иссяк, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Еще до подведения итогов выборов 2024 года в США становится абсолютно ясно, что больше нет гарантий продолжения финансирования киевского режима с американской стороны, как бы долго ни продлился конфликт на Украине, заключает автор.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

    Коментарии (3)
    7 декабря 2023, 10:51
    Хинштейн рассказал подробности об оружии, из которого стреляли в брянской школе
    Хинштейн рассказал подробности об оружии, из которого стреляли в брянской школе
    @ t.me/Hinshtein

    Tекст: Ольга Никитина

    Ученица брянской гимназии принесла в учебное заведение и открыла стрельбу из охотничьего ружья «Бекас-3», которое принадлежало ее отцу, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал фотографию оружия. По его данным, оружие было спрятано в тубусе.

    Ранее в администрации Брянска сообщали о двоих погибших в результате стрельбы, которую открыла ученица школы. В управлении МВД по региону позднее уточнили, что при стрельбе трое человек пострадали, а стрелявшая школьница покончила с собой.

    Коментарии (33)
    7 декабря 2023, 02:49
    Киву убили из короткоствольного оружия с глушителем
    Киву убили из короткоствольного оружия с глушителем
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива убит в Московской области, предположительно, из короткоствольного оружия с глушителем, сообщили в правоохранительных органах.

    Сообщается, что его тело нашли в сквере гостиницы. Розыск подозреваемых ведется «фактически по всему» Центральному федеральному округу. В правоохранительных органах заявили, что убийца, скорее всего, уже покинул территорию России, передает ТАСС.

    Напомним, Кива был убит в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Украинские СМИ сообщили, что ответственность за смерть Кивы взяло на себя Главное управление разведки минобороны Украины.


    Коментарии (23)
    7 декабря 2023, 15:25
    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин заявил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин убежден, что больше никто не сможет назвать Россию «бензоколонкой», об этом он сказал, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    «В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины – 54%, если быть более точным – роста экономики. Еще 44% – это так называемые обеспечивающие отрасти – торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых», – приводит его слова ТАСС.

    Путин заключил, что «теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить».

    Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

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    7 декабря 2023, 09:35
    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16

    РИА «Новости»: F-16 ВСУ будут сбивать дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400

    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16
    @ Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Одним из основных средств уничтожения поставленных Украине Западом истребителей F-16 станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, сообщил источник.

    По словам источника РИА «Новости», в ходе специальной военной операции на Украине уже применяется зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6, оснащенная головкой самонаведения с уникальными возможностями.

    Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, как подчеркнул источник, поражает загоризонтные цели, включая скоростные маневрирующие низковысотные.

    С-400, вероятно, сможет поражать F-16 ракетами 40Н6 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах базирования, указал источник.

    Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО.

    Коментарии (4)
    7 декабря 2023, 00:25
    Песков указал, что ситуация на поле боя говорит о грядущей победе России в СВО

    Песков заявил, что ситуация на поле боя свидетельствует о неизбежности победы России в ходе спецоперации на Украине

    Песков указал, что ситуация на поле боя говорит о грядущей победе России в СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции на Украине указывает на неизбежность победы России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Как отметил Песков, российская сторона уже не раз «на любом уровне» указывала, что «главное – достичь поставленных целей». Он пояснил, что Москва хотела бы добиться этого «политико-дипломатическими средствами», предпринимала «всевозможные попытки» до начала СВО. Однако, когда «все эти попытки были отвергнуты, остались методы специальной военной операции», сказал Песков.

    По его словам, на Западе заявляют о необходимости завершения СВО, но хотят «заканчивать ее поражением России». «А то, что происходит на поле боя, говорит как раз о невозможности этого и о, скорее, неизбежности обратного», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Запад, заявляя о желании увидеть урегулирование ситуации, «кидает деньги в топку» конфликта. Песков, оценивая заявления Запада о поддержке Украины, отметил, что они «не новы», но «обрамлены потугами с финансированием». Так, «США испытывают внутренние противоречия в связи, наверное, с обсуждением целесообразности дальнейшего бездумного сжигания десятков миллиардов долларов в топке» конфликта. Песков предположил, что подобные «противоречия» позднее «посетят оставшиеся трезвые головы» в Европе.

    Напомним, серия продвижений российских войск сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения и ухудшать положение ВСУ

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    6 декабря 2023, 22:11
    Шеф-повар назвал нежелательные для новогоднего стола блюда
    Шеф-повар назвал нежелательные для новогоднего стола блюда
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    На праздничный ужин в честь Нового года лучше готовить проверенные, любимые блюда по семейным рецептам. Экспериментальных блюд должно быть не более одного, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар Григорий Малышев.

    «На новогодний стол нужно ставить то, что вы любите в первую очередь, потому что вкусная еда доставляет удовольствие. И чтобы не разочаровать гостей, все, что невкусно для принимающей стороны, даже не стоит пытаться подавать», – говорит Малышев. 

    Он подчеркивает, что лучшими блюдами для праздничного ужина к Новому году будут те, которые приготовлены по семейным рецептам. Если соблюдены традиции, еда вкусная, а за столом собирается приятная компания, то это гарантия успеха праздника. Шеф делится, что в его семье, например, на празднике преобладают советские рецепты – селедка под шубой и оливье с колбасой или мясом.

    Также собеседник напоминает о популярном в советское время горячем – мясе по-французски, которое подавали с картофелем или рисом. Как правило, это отбивная свинина, смазанная майонезом, на которой выложены колечки лука, помидоры и сыр. Все кусочки аккуратно собираются и выкладываются на противень, затем запекаются в духовке.

    «В этот день лучше не экспериментировать. А если очень хочется, то экспериментов должно быть не много. Одного какого-то нового блюда или неизвестных гостям экзотических фруктов вполне достаточно. Заодно будет что обсудить во время ужина», – рассказывает повар.

    А для того чтобы удивить гостей и как следует встретить Зеленого Деревянного Дракона, который является символом наступающего года, собеседник предлагает приготовить на праздничный стол биточки, обваленные в сушеной зелени и панировке. Такая закуска будет очень ярко смотреться на столе и точно удовлетворит крылатого ящера, особенно если эти биточки выложить на тарелке в виде чешуи дракона.

    «Еще можно поработать над свежими овощами, позаниматься карвингом. В Китае, например, очень модно вырезать дракона из дайкона, это такой редис вытянутый. Журавлей еще часто из этого овоща делают. Ну и для яркости дайкон можно разбавить морковью, чтобы он был красный, красивый. В общем, можно сделать какую-нибудь статуэтку из овощей на стол, это точно удивит гостей», – заключил Малышев.

    Ранее шеф-повар, блогер Владислав Пискунов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что на традиционном русском новогоднем столе главным горячим блюдом должна стать водоплавающая птица, например, можно запечь гуся. В качестве закуски лучше зять соленья, а из салатов на празднике обязательно должен быть приготовленный по любимому рецепту оливье.

    В свою очередь шеф-повар Василий Емельяненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил свой вариант новогоднего стола, который задобрит символ наступающего года – Деревянного Дракона. Согласно его рекомендациям, на праздничном ужине главным блюдом должно быть мясо, в качестве десерта лучше использовать не торты, а сезонные экзотические фрукты, а удивить гостей можно меняющим цвет базиликовым компотом.

    А поскольку на Новый год приходится Рождественский пост, шеф-повар, владелица сети веганских заведений в Кирове Полина Кузьмина поделилась с газетой ВЗГЛЯД, что практически каждое традиционное новогоднее блюдо можно сделать альтернативным, например, заменить рыбу в селедке под шубой водорослями, колбасу в оливье – тофу, а вместо яиц везде использовать авокадо.

    Коментарии (11)
    7 декабря 2023, 14:46
    Президента Ирана встретили в Москве с оркестром

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщает RT в своем Telegram-канале в Москве Раиси встретили с оркестром.

    Ожидается, что на переговорах с Путиным они обсудят конфликт между Израилем и ХАМАС, а также политическое и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    По случаю прибытия гостя в ОАЭ в небе над Абу-Даби «появился» российский флаг – цвета триколора распылили в небе истребители в момент, когда Путин приехал на переговоры с президентом ОАЭ во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Президент России перемещался по столице на лимузине Aurus с местными номерами. По дороге из аэропорта кортеж Путина сопровождал кавалерийский эскорт, а по прибытии принимающая сторона произвела залп из артиллерийских орудий в честь высокого гостя.

    Коментарии (9)
    7 декабря 2023, 14:36
    Психолог объяснил связь буллинга с трагедией в брянской гимназии

    Психолог Зинченко рассказал, как школьный буллинг может перерасти во вспышку агрессии

    Психолог объяснил связь буллинга с трагедией в брянской гимназии
    @ Андрей Мазунин/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «К сожалению, иногда подростки обращаются за помощью к сомнительным источникам, которые могут предлагать в том числе и кардинальные меры, манипулируя желанием ребенка как можно быстрее избавиться от дискомфорта и сильнейшего стресса», – сказал газете ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко, комментируя трагедию в брянской гимназии, обозначенную как конфликт с одноклассниками.

    «Травля и агрессия среди подростков были всегда. Еще советский кинематограф поднимал проблему травли в школе фильме «Чучело». Этот феномен обращает нас к возрастно-психологическим особенностям подростков и их эмоциональной сфере. Именно в младшем подростковом возрасте (12–14 лет) происходит активное развитие самооценки, формируется идентичность», – говорит Зинченко.

    Подросток стремится ощутить себя принятым, понимаемым в различных социальных группах, сообществах, быть частью какого-то сообщества. В этом возрасте психика ребенка крайне ранима, любая негативная оценка со стороны сверстников или значимых взрослых, кумиров может вызвать у подростка ощущение одиночества, сильной обиды, даже полного разочарования в жизни и в себе.

    Поэтому говоря о последствиях буллинга, продолжает собеседник, необходимо учитывать множество психологических факторов: в каком эмоциональном состоянии находился подросток, была ли у него возможность поделиться с кем-то своими переживаниями, чувствовал ли он поддержку, насколько причина буллинга была для него значимой и приносящей болезненные переживания.

    «Каждый ребенок пытается справиться со своими трудностями по-своему. Кому-то необходимо побыть одному, успокоиться и найти силы выстоять, кому-то – поделиться с близкими и попросить о помощи, а кто-то выбирает в качестве защиты нападение. Тогда агрессия становится способом не подпустить обидчиков к своим личным переживаниям и не дать ему возможность ранить самые больные места», – говорит психолог.

    Если у ребенка нет источников поддержки, он не принят в значимой для него группе, не может поделиться с родителями и учителями, то он чувствует себя одиноким и беспомощным, подчеркивает эксперт. В таком состоянии подростком руководит страх и поиск спасения любыми способами. Риск заключается в том, кто в этот момент протянет этому «раненому» ребенку руку и предложит способ решения проблемы.

    «Хорошо, если рядом окажется внимательный родитель, школьный психолог-тьютор, который заметит, что с подростком происходят какие-то негативные изменения и он нуждается как минимум в психологической поддержке, а может и в профессиональной психологической помощи. Но, к сожалению, иногда подростки обращаются за помощью к сомнительным источникам, которые могут предлагать в том числе и кардинальные меры, манипулируя желанием ребенка как можно быстрее избавиться от дискомфорта и сильнейшего стресса. И тогда эта агрессия не столько проявление личности ребенка, сколько подражание под воздействием страха и напряжения», – объясняет Зинченко.

    В связи с этим в первую очередь необходимо понимать, что профилактика по поддержке нормального климата в школе и дома – это задача всех участников образовательного и воспитательного процессов. Если ребенку уделяется внимание дома, ему помогают адаптироваться в школе, сопровождают социализацию и взросление, организуют возможность самореализации для подростка, проводят психологическую диагностику, групповую и индивидуальную работу, то он развивается в стабильном последовательном и благоприятном климате, позволяющим ему доверять миру и даже вносить свой вклад в его развитие.

    «Если же мы несистемно, непоследовательно пытаемся изредка померить среднюю психологическую температуру в классе, выявить какие-то популярные трудности и возложить на педагога-психолога ответственность за решение всех подростковых проблем, то мы, скорее всего, упустим как раз того ребенка, который испытывает не типичные трудности и свои индивидуальные переживания. Поэтому воспитание и внимание к каждому ребенку во всех сферах его жизни может помочь ему везде и всюду чувствовать, что он не один и вокруг него есть профессионалы и близкие люди, готовые оказать ему поддержку и помощь», – указывает эксперт.

    Свидетелям стрельбы в брянской гимназии необходимо организовать получение профессиональной психологической помощи, поскольку речь идет о чрезвычайной ситуации, сильнейшем стрессе и кризисе, который пережили все пострадавшие и свидетели стрельбы. Специалисты смогут снизить острую тревогу и оценить общее психологическое состояние детей.

    «Дальнейшее комплексное сопровождение детей, переживших сильный стресс, необходимо осуществлять в оперативном межведомственном взаимодействии медицинских психологов, детских психологов и психиатров, педагогов-психологов, родителей. Только обеспечив регулярное тотальное внимание к изменениям в эмоциональном состоянии ребенка, мы сможем оказать своевременную помощь и минимизировать риски возникновения психических и психологических расстройств, травматизации и тревожности», – заключил Зинченко.

    В четверг брянской гимназии ученица восьмого класса принесла в учебное заведение охотничье ружье, которое принадлежало ее отцу, и произвела выстрелы. В результате стрельбы есть жертвы, сама школьница, которая принесла огнестрельное оружие, покончила с собой. В качестве приоритетной версии стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками.

    В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по г. Брянску: 8(4832)74-50-95.

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