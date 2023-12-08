В Белом доме заявил об отсутствии прогресса в переговорах о помощи Украине

Кирби: Прогресса в переговорах с Конгрессом США о помощи ВСУ нет

Tекст: Вера Басилая

Кирби уточнил, что новостей по этому вопросу по-прежнему нет, как и прогресса, о котором можно было бы говорить, передает РИА «Новости».

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, заявила, что Байден готов к компромиссам ради утверждения новой финансовой помощи Украины. Она упрекнула законодателей в том, что они «проверяют, у кого сдадут нервы», ведь на кону стоит национальная безопасность, передает ТАСС.

Ранее Кирби заявил, что американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь.

Американский журналист Такер Карлсон утверждает, что на закрытом брифинге в Палате представителей Конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил отправить детей конгрессменов «воевать с Россией». Указывается, что министр обороны требовал от парламентариев поддержать запрос администрации о новой помощи Украине.

Напомним, проект закона о многомиллиардной помощи Украине и Израилю не получил достаточно поддержки парламентариев, чтобы документ вынесли на голосование в Сенате США.