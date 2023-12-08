Карлсон заявил о попытке Пентагона запугать конгрессменов США войной с Россией

Такер Карлсон заявил об угрозе шефа Пентагона Остина отправить сыновей конгрессменов США «воевать с Россией»

Tекст: Антон Антонов

В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Карлсон заявил, что администрация США «открыто угрожает американцам из-за Украины». По его словам, Остин заявил конгрессменам: «Мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией», – передает ТАСС.

Указывается, что Остин требовал от конгрессменов поддержать запрос администрации о новой помощи Киеву. Американский миллиардер Илон Маск уточнил, действительно ли Остин делал подобные заявления. «Это подтверждено», – приводит РИА «Новости» ответ Карлсона.

Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.