В Конгрессе США предложили выделить 600 млн долларов на военную помощь Киеву

В рамках оборонного бюджета в Конгрессе США предложили направить на военную помощь Украине 600 млн долларов

Tекст: Антон Антонов

Речь идет о средствах для помощи Киеву в рамках инициативы содействия безопасности – Пентагон должен будет заключить контракты с производителями, а не поставлять Украине вооружения напрямую из своих запасов, передает ТАСС.

Американские законодатели внесли военную помощь в размере 300 млн в проект бюджета на 2024 год. При этом в документе указано, что в 2025 году на те же цели планируется направить такую же сумму.

Объем предлагаемого оборонного бюджета на 2024 финансовый год (начался в стране 1 октября) составит рекордные 886 млрд долларов (на 3% выше, чем годом ранее). Если Палата представителей и Сенат проголосуют за проект бюджета, документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

В текст документа включен запрет для Пентагона «на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором».

Также законодатели хотят запретить исполнительной власти США передавать Москве информацию в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Исключение делается для случаев, когда Россия «предоставляет Соединенным Штатам аналогичную информацию», а также для ситуаций, когда передача информации Москве «в одностороннем порядке отвечает интересам национальной безопасности» США. Соответствующие уведомления Госдеп и Пентагон должны будут направить профильным комитетам Конгресса США. Белый дом выступал резко против внесения в проект оборонного бюджета данного положения.

Напомним, обсуждение законопроекта о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на помощь Украине переросло в Сенате в скандал между республиканцами и демократами, поскольку документ также затрагивает вопрос ситуации с мигрантами на границе США, по которому стороны не могут договориться и занимают жесткие позиции.