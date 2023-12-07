Пескову задали вопрос о мерах безопасности в брянской гимназии

Песков призвал разобраться, почему в брянской школе не сработали меры безопасности

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля отметил, что для начала нужно определить, почему не сработали принятые меры безопасности. «Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами», – приводит его слова ТАСС.

Специалисты, как отметил Песков, должны оценить причины произошедшего, а главное – причины того, почему ранее принятые меры не сработали в этом случае.

Напомним, учащаяся восьмого класса открыла стрельбу в школе Брянска. Вероятной причиной называют конфликт с одноклассниками. Погибла одна из пострадавших учениц. Сама стрелявшая школьница покончила с собой. Ее отец доставлен на допрос.

В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по г. Брянску: 8(4832)74-50-95.