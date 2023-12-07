Ученица открыла стрельбу в школе в Брянске

Tекст: Ольга Никитина

Источник ТАСС сообщил, что ученица принесла огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила из него.

Инцидент, в результате которого, по предварительным данным, никто не пострадал, произошел в гимназии №5.

На месте работают правоохранительные органы.

В экстренных службах добавили, что стреляла девочка из оружия, которое принадлежит ее отцу.