Названа предполагаемая причина стрельбы в брянской гимназии

Шеф-повар назвал нежелательные для новогоднего стола блюда

Tекст: Татьяна Косолапова

«На новогодний стол нужно ставить то, что вы любите в первую очередь, потому что вкусная еда доставляет удовольствие. И чтобы не разочаровать гостей, все, что невкусно для принимающей стороны, даже не стоит пытаться подавать», – говорит Малышев.



Он подчеркивает, что лучшими блюдами для праздничного ужина к Новому году будут те, которые приготовлены по семейным рецептам. Если соблюдены традиции, еда вкусная, а за столом собирается приятная компания, то это гарантия успеха праздника. Шеф делится, что в его семье, например, на празднике преобладают советские рецепты – селедка под шубой и оливье с колбасой или мясом.

Также собеседник напоминает о популярном в советское время горячем – мясе по-французски, которое подавали с картофелем или рисом. Как правило, это отбивная свинина, смазанная майонезом, на которой выложены колечки лука, помидоры и сыр. Все кусочки аккуратно собираются и выкладываются на противень, затем запекаются в духовке.

«В этот день лучше не экспериментировать. А если очень хочется, то экспериментов должно быть не много. Одного какого-то нового блюда или неизвестных гостям экзотических фруктов вполне достаточно. Заодно будет что обсудить во время ужина», – рассказывает повар.

А для того чтобы удивить гостей и как следует встретить Зеленого Деревянного Дракона, который является символом наступающего года, собеседник предлагает приготовить на праздничный стол биточки, обваленные в сушеной зелени и панировке. Такая закуска будет очень ярко смотреться на столе и точно удовлетворит крылатого ящера, особенно если эти биточки выложить на тарелке в виде чешуи дракона.

«Еще можно поработать над свежими овощами, позаниматься карвингом. В Китае, например, очень модно вырезать дракона из дайкона, это такой редис вытянутый. Журавлей еще часто из этого овоща делают. Ну и для яркости дайкон можно разбавить морковью, чтобы он был красный, красивый. В общем, можно сделать какую-нибудь статуэтку из овощей на стол, это точно удивит гостей», – заключил Малышев.

Ранее шеф-повар, блогер Владислав Пискунов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что на традиционном русском новогоднем столе главным горячим блюдом должна стать водоплавающая птица, например, можно запечь гуся. В качестве закуски лучше зять соленья, а из салатов на празднике обязательно должен быть приготовленный по любимому рецепту оливье.

В свою очередь шеф-повар Василий Емельяненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил свой вариант новогоднего стола, который задобрит символ наступающего года – Деревянного Дракона. Согласно его рекомендациям, на праздничном ужине главным блюдом должно быть мясо, в качестве десерта лучше использовать не торты, а сезонные экзотические фрукты, а удивить гостей можно меняющим цвет базиликовым компотом.

А поскольку на Новый год приходится Рождественский пост, шеф-повар, владелица сети веганских заведений в Кирове Полина Кузьмина поделилась с газетой ВЗГЛЯД, что практически каждое традиционное новогоднее блюдо можно сделать альтернативным, например, заменить рыбу в селедке под шубой водорослями, колбасу в оливье – тофу, а вместо яиц везде использовать авокадо.