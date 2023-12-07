Отец стрелявшей в брянской школе девочки доставлен на допрос

Tекст: Ольга Никитина

Источник ТАСС сообщил, что следователей интересует, как хранилось оружие дома и как ребенок мог получить к нему доступ. Также у отца спрашивают, обучал ли он девочку стрельбе. Следственные действия планируется провести и дома у этой семьи.

Как сообщили RT в СК по Брянской области, отец девочки пока официально не задержан. В ведомстве сообщили, что рассматриваются различные версии произошедшего. В том числе планируется дать оценку тому, как обеспечивалась охрана учебного заведения и почему на входе не было рамок металлоискателя.

Напомним, школьница устроила стрельбу из охотничьего ружья «Бекас-3», которое на законном основании принадлежало ее отцу.

Между тем Минпросвещения направило оперативную группу в Брянск. Ведомственные психологи оказывают помощь школьникам, педагогам и родителям на месте происшествия.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.

Напомним, учащаяся восьмого класса открыла стрельбу в школе Брянска. Вероятной причиной называют конфликт с одноклассниками. Погибла одна из пострадавших учениц. Сама стрелявшая школьница покончила с собой.

В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по г. Брянску: 8(4832)74-50-95.