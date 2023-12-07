И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.2 комментария
Евменов: Поступающие в ВМФ корабли – носители «Цирконов», «Калибров» и «Ониксов»
Главнокомандующий ВМФ Евменов: Поступающие корабли – носители «Цирконов», «Калибров» и «Ониксов»
Все поступающие в состав российского Военно-морского флота корабли и ударные комплексы берегового базирования являются носителями ракет «Циркон», «Калибр» и «Оникс», заявил на полях XIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
По его словам, осуществляется плановая поставка на флот образцов современного вооружения военной и специальной техники, при этом все поступающие в состав Военно-морского флота корабли, ударные комплексы берегового базирования являются носителями современного ракетного оружия, такого как «Циркон», «Калибр», «Оникс» и «Уран», передает ТАСС.
Форум проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников» при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств.