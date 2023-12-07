И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.0 комментариев
В Совфеде раскритиковали слова Байдена о планах России напасть на НАТО
Сенатор Долгов: Байден пугает российской угрозой, чтобы получить деньги на Украину
Украина – одна из главных ошибок президента США Джо Байдена, на которую будут давить его политические оппоненты. Теперь чтобы получить дополнительные средства на поддержку офиса Зеленского, американский лидер вынужден пугать конгрессменов российской угрозой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее Байден сказал, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО.
«Слова Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине, не имеют под собой никаких реальных оснований. Бросаться такими заявлениями лидеру одной из ядерных держав опасно и безответственно», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Американский президент прибегает к такой манипулятивной риторике, потому что ему нужны деньги для дальнейшей поддержки Украины. Он хочет «выцарапать» их из Конгресса США. Однако я не думаю, что задумку удастся реализовать», – отмечает собеседник.
«Политическая борьба в США разгорается все сильнее. Республиканцы и дальше будут давить Байдена за все просчеты его администрации. Одной из главных ошибок американского президента является Украина. Деньги на этот проект выделялись большие, а результатов нет», – подчеркнул он.
«Администрация Байдена допустила слишком много ошибок. И республиканцы этим непременно воспользуются. Пока же Белый дом всеми силами будет пытаться спихнуть ответственность за собственные провалы на Россию, выдумывая какие-то угрозы вроде «нападения на страну НАТО», – заключил Долгов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Эти слова он произнес в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».
Ранее стало известно, что Байден принимает личное участие в консультациях с законодателями о выделении дополнительных средств на помощь Украине и продолжит это делать. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации «поддерживают регулярные контакты» с конгрессменами по Украине. Она также выступила с утверждением, что «важно обеспечить и далее ведущую роль» США в поддержке офиса Зеленского.
Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как драма в Сенате лишает Украину финансирования.