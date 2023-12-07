В Совфеде раскритиковали слова Байдена о планах России напасть на НАТО

Сенатор Долгов: Байден пугает российской угрозой, чтобы получить деньги на Украину

Tекст: Илья Абрамов

«Слова Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине, не имеют под собой никаких реальных оснований. Бросаться такими заявлениями лидеру одной из ядерных держав опасно и безответственно», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Американский президент прибегает к такой манипулятивной риторике, потому что ему нужны деньги для дальнейшей поддержки Украины. Он хочет «выцарапать» их из Конгресса США. Однако я не думаю, что задумку удастся реализовать», – отмечает собеседник.

«Политическая борьба в США разгорается все сильнее. Республиканцы и дальше будут давить Байдена за все просчеты его администрации. Одной из главных ошибок американского президента является Украина. Деньги на этот проект выделялись большие, а результатов нет», – подчеркнул он.

«Администрация Байдена допустила слишком много ошибок. И республиканцы этим непременно воспользуются. Пока же Белый дом всеми силами будет пытаться спихнуть ответственность за собственные провалы на Россию, выдумывая какие-то угрозы вроде «нападения на страну НАТО», – заключил Долгов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Эти слова он произнес в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».







Ранее стало известно, что Байден принимает личное участие в консультациях с законодателями о выделении дополнительных средств на помощь Украине и продолжит это делать. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации «поддерживают регулярные контакты» с конгрессменами по Украине. Она также выступила с утверждением, что «важно обеспечить и далее ведущую роль» США в поддержке офиса Зеленского.

Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как драма в Сенате лишает Украину финансирования.