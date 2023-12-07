Конрад Музыка: Россия и Украина могут начать крупные операции на фронте

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВС России хорошо себя чувствуют зимой, поэтому используют ее для наступления. Возможно, в ближайшие два-три месяца будет проведена какая-то крупная операция, передает РИА «Новости».

По словам Музыки, российские войска по всему фронту перехватили инициативу, а значительный рост военного производства, которое достигнет пика в 2024 году, только подтверждает возможность крупного наступления.

По мнению аналитика Украина, в свою очередь, переживает трудные времена не только из-за снижения западной поддержки и военных неудач, и поэтому может захотеть провести более крупную операцию.

Музыка подытожил, что сейчас Украина не может победить Россию на поле боя.

Ранее военный журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке заявил, что контрнаступление ВСУ 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США.