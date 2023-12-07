В правительстве Британии произошла очередная отставка

Замглавы МВД Британии Дженрик ушел в отставку

Tекст: Антон Антонов

Дженрик заявил, что не может занимать пост, когда «настолько сильно не согласен» с решениями правительства. Об отставке он объявил после публикации нового законопроекта, который должен позволить британским властям депортировать нелегальных мигрантов в африканскую Руанду. Дженрик считает, что документ дает нелегалам чересчур много возможностей оспорить депортацию, передает ТАСС.

Financial Times пишет, что на Сунака усиливается давление со стороны правого крыла тори, где укрепляются позиции Суэллы Браверман, занимавшей пост главы МВД. Дженрик считает, что иммиграционная политика определит исход выборов в январе 2024 года.

Напомним, Браверман лишилась поста после того, как раскритиковала лондонскую полицию за слишком лояльное отношение к участникам акций в поддержку палестинских арабов. Ее место занял глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, а внешнеполитическое ведомство возглавил Дэвид Кэмерон.

В целом правительственный кризис в Великобритании продолжается с 2022 года. Сначала пост премьера покинул Борис Джонсон, затем – сменившая его на этом посту Лиз Трасс. После нее премьером стал Риши Сунак. Хотя сам Сунак остается у власти, отставки в кабмине не прекратились. В числе покинувших свои должности оказался и глава минобороны Британии Бен Уоллес.