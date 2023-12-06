Сокуров анонсировал премьеру авторской версии фильма «Александра»

Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» о конце капитализма в США

Датский Saxo Bank дал ежегодный «шокирующий прогноз» на 2024 год

Tекст: Елизавета Шишкова

Эпатажные прогнозы банка основаны на маловероятных событиях, но тем не менее могут повлиять на финансовые рынки, передает РБК.

В частности, в 2024 году мир приблизится к концу «старой нормальности». По мнению аналитиков, движение по траектории, по которой мир двигался после финансового кризиса 2008 года, было нарушено во время пандемии коронавируса, и в следующем году его ожидает «неопределенное будущее».

Нефть, по прогнозу банка, может достичь 150 долларов за баррель. Рост энергоресурса подстегнет реструктуризацию экономики Саудовской Аравии, страна пойдет по пути превращения в «центр туризма, отдыха и развлечений».

Также Саудовская Аравия предпримет успешную попытку выкупить у УЕФА права на проведение Лиги чемпионов.

В сфере здравоохранения наступит кризис из-за скачка популярности препаратов на основе глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) для борьбы с лишним весом. По мнению авторов прогноза, из-за таблеток люди перестанут заниматься спортом и начнут есть больше вредной еды.

Производство препаратов повысится, и на этом фоне «в мире вырастут показатели ожирения и связанные с ним проблемы со здоровьем, что приведет к снижению уровня производительности».

Между тем в США придет конец капитализму, считают эксперты банка. На фоне президентских выборов 2024 года американское правительство вынуждено будет увеличить расходы бюджета, чтобы поддержать экономику и избежать общественных волнений.

В США сохранится инфляционное давление, а иностранные инвесторы будут и дальше выводить капитал. На этом фоне спрос на гособлигации будет слабым, «что спровоцирует резкий скачок доходности» по ним. Для нормализации стоимости заимствований правительство освободит доходы по гособлигациям от налогов, что будет означать конец капитализма, поскольку деньги перейдут от частных корпораций к государству.

Говоря о выборах в США, аналитики считают, что победу впервые одержит независимый кандидат – Роберт Кеннеди-младший.

Он высказывается «против разжигающих войну демократов и корпоративных элит». Эта позиция найдет отклик у сторонников как и Демократической партии, так и Дональда Трампа, кандидата от республиканцев.

В целом банк прогнозирует новую политическую эру в США. Она начнется с резкого разворота от плутократии, так как избиратели требуют положить конец неравенству, несправедливости и бесконечным войнам.

В прошлом году Saxo Bank также публиковал «шокирующие предсказания» на 2023 год.