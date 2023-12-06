Посол Израиля назвал возможное решение ситуации с Газой

Посол Израиля в Москве Бен Цви: Буферные зоны могут стать одним из решений ситуации с Газой

Tекст: Ольга Никитина

Дипломат уточнил ТАСС, что буферные зоны будут менее актуальны, если в секторе Газа «не будет террористической организации вообще». Если же «остатки террористических структур» там будут присутствовать, тогда буферная зона станет одним из вариантов, уточнил Александр Бен Цви.

Одной из задач, по его словам, является решение вопроса с израильскими гражданами, проживающими в пограничных районах, чтобы предотвратить возможность повторения сценария 7 октября.

При этом все варианты по сектору Газа посол пока считает чисто теоретическими, поскольку израильская военная операция еще не окончена.

Американские СМИ сообщали ранее, что военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с нынешней интенсивностью до января.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта.