Путин назвал ключевое условие палестино-израильского урегулирования

На выставке «Россия» состоялось торжественное закрытие фестиваля «Послезавтра»

Путин обратился к участникам смены-фестиваля проекта «Послезавтра» на выставке «Россия»

Tекст: Антон Антонов

Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, заявил, что яркий и неординарный проект «объединил талантливую, целеустремленную молодежь» из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для участников была приготовлена «насыщенная, разнообразная программа», включавшая круглые столы и мастер-классы, экскурсии, спортивные соревнования, а также посещение выставки-форума, позволяющей «воочию убедиться, что вместе мы – большая, сильная, прекрасная страна», заявил президент.

Он выразил уверенность, что «фестиваль прошел на самом высоком уровне» и что «идеи и инициативы», предложенные участниками, «воплотятся в реальные дела и начинания». «Желаю успехов и осуществления намеченных планов», – заявил Путин.

На церемонии чествовали самых активных участников проекта. Почетные гости вручили участникам памятные награды в номинациях «Единство», «Активность к изменениям», «Патриотизм в делах», «Доверие» и «Работа в команде», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также на мероприятии были представлены картина «Россия – моя страна», плод совместного творчества участников проекта, и альбом «100 идей от детей», в котором все идеи придуманы подростками смены-фестиваля.

Завершающая смена-фестиваль молодежного проекта «Послезавтра» прошла с 15 по 25 ноября в Московской области на базе Детского оздоровительного лагеря «Литвиново». В ней приняли участие более 500 человек. В общей сложности в рамках проекта было проведено 13 смен с участием более 2500 ребят.

«Послезавтра» реализуется в рамках стратегической программы «Страна для детей» уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Начиная с 2022 года, команда «Послезавтра» регулярно проводила лагерные смены для подростков из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также детей, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине.

Программа лагерных смен по проекту «Послезавтра» в первую очередь была направлена на стабилизацию психоэмоционального состояния детей, переживших тяжелые обстрелы, повышение их самооценки и обретение внутренних опор. Помимо психолого-педагогического сопровождения, ребятам помогали с профориентацией. Они прошли адаптацию к стандартам российского образования, освоили и улучшили профессиональные навыки и компетенции.

Состоялись туристические и профориентационные поездки по значимым культурным и инфраструктурным объектам. Дети активно занимались творчеством, участвовали в спортивных и культурных мероприятиях и даже примеряли на себя роль вожатых.