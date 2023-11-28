Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Путин назвал ключевое условие палестино-израильского урегулирования
Создание суверенной Палестины в границах 1967 года является ключевым условием для урегулирования палестино-израильского конфликта, отметил президент России Владимир Путин в послании президенту Палестины Махмуду Аббасу по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.
«Сейчас, когда кровопролитный конфликт приносит неисчислимые страдания мирному населению Палестины, считаю особенно важным подтвердить последовательную позицию России в пользу реализации законных прав вашего народа на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года», – говорится в послании главы российского государства, которое зачитал специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на мероприятии по случаю памятной даты, передает ТАСС.
Как указал Путин, «именно в этом (в создании суверенной Палестины в границах 1967 года – прим. ВЗГЛЯД) видится ключевое условие достижения всеобъемлющих долгосрочного, справедливого палестино-израильского урегулирования».
В Кремле ранее подчеркивали, что конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за деструктивной политики США, которые стремятся действовать единолично.