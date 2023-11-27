Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.0 комментариев
В Кремле объяснили, почему «полыхает» палестино-израильский конфликт
Ушаков: Конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за политики США
Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за деструктивной политики США, которые стремятся действовать единолично.
Нынешний сценарий в виде «происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта» в принципе был предсказуем, считает Ушаков. Об этом он заявил в ходе выступления на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости»
Кроме того, Ушаков считает, что даже обезглавив ХАМАС и «утопив сектор Газа в крови», безопасность Израиля вряд ли удастся обеспечить. Волна ненависти и терроризма может вспыхнуть с новой силой, предупредил он.
Эпоха преобладания Запада в мировой политике, заявил Ушаков, подходит к концу. Мир, по его словам, уходит от западоцентричности в сторону многополярности.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.