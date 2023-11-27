В Кремле объяснили, почему «полыхает» палестино-израильский конфликт

Ушаков: Конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за политики США

Tекст: Ольга Никитина

Нынешний сценарий в виде «происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта» в принципе был предсказуем, считает Ушаков. Об этом он заявил в ходе выступления на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости»

Кроме того, Ушаков считает, что даже обезглавив ХАМАС и «утопив сектор Газа в крови», безопасность Израиля вряд ли удастся обеспечить. Волна ненависти и терроризма может вспыхнуть с новой силой, предупредил он.

Эпоха преобладания Запада в мировой политике, заявил Ушаков, подходит к концу. Мир, по его словам, уходит от западоцентричности в сторону многополярности.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.