Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.27 комментариев
В США спрогнозировали срок окончания операции Израиля в Газе
CNN: В США считают, что операция Израиля продлится в Газе до января
Военная операция Израиля в южной части сектора Газа продлится с сегодняшней интенсивностью до января, сообщил телеканал CNN.
Американские официальные лица сообщили телеканалу, что в январе Израиль перейдет к менее интенсивной «гиперлокализованной стратегии», нацеленной на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС, передает ТАСС.
Как отмечают чиновники, Белый дом очень обеспокоен тем, как будет развиваться операция Израиля в ближайшее время. Из-за давления мировой общественности ввиду большого числа жертв время на проведение операции с ее нынешней интенсивностью «быстро сокращается».
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери.