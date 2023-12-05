В Израиле заявили о потере контроля ХАМАС над Газой

Министр обороны Израиля: ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

Tекст: Вера Басилая

Галант отметил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа за счет решительных и мощных действий бойцов израильской армии, которая успешно и впечатляюще действует с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным при помощи израильской армии без участия иностранных организаций.