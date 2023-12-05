Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.27 комментариев
В Израиле заявили о потере контроля ХАМАС над Газой
Министр обороны Израиля: ХАМАС теряет контроль над сектором Газа
Движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования несут большие потери, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
Галант отметил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа за счет решительных и мощных действий бойцов израильской армии, которая успешно и впечатляюще действует с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным при помощи израильской армии без участия иностранных организаций.