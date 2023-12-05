Нетаньяху отверг международное участие в демилитаризации Газы

Премьер Израиля Нетаньяху считает недопустимым международное участие в демилитаризации Газы

Tекст: Вера Басилая

Премьер Израиля рассказал, что после ХАМАС сектор Газа будет демилитаризована ЦАХАЛ, ни одна международная сила не может быть ответственна за это, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что ВС Израиля не остановят боевые действия после уничтожения радикального движения ХАМАС, так как планируют разбить и другие действующие в регионе палестинские группировки.