Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.27 комментариев
Нетаньяху отверг международное участие в демилитаризации Газы
Премьер Израиля Нетаньяху считает недопустимым международное участие в демилитаризации Газы
Сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным, обеспечить это может только Армия обороны Израиля, любое международное участие недопустимо, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Премьер Израиля рассказал, что после ХАМАС сектор Газа будет демилитаризована ЦАХАЛ, ни одна международная сила не может быть ответственна за это, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что ВС Израиля не остановят боевые действия после уничтожения радикального движения ХАМАС, так как планируют разбить и другие действующие в регионе палестинские группировки.