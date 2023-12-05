ЦАХАЛ: Израиль решил уничтожить все палестинские группировки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, цель заключается в том, чтобы в Газе не было никакой военной инфраструктуры, которая может представлять угрозу мирным жителям Израиля, это включает в себя ХАМАС, «Исламский джихад», а также небольшое число еще меньших, но более радикальных террористических организаций, которые существуют, в том числе «Комитеты народного сопротивления», «Палестинский фронт освобождения» и некоторые другие, передает ТАСС.

Конрикус добавил, что Израиль намерен сделать так, чтобы не существовало никакой военной структуры, которая была бы способна угрожать израильтянам и продолжит это делать, пока они не будут разбиты, пока не вернет домой заложников, всех 137 из них, пока не уничтожит все существующие военные угрозы и не убедится в том, что они будут неспособны перегруппироваться после завершения боев.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у армии какая-либо информация о предполагаемом местонахождении оставшихся заложников, он ответил, что такие данные есть, но он не вправе делиться этими подробностями из-за деликатности вопроса. Конрикус подчеркнул, что освобождение заложников является главным приоритетом для разведывательных служб Израиля, в том числе военной разведки ЦАХАЛ. Он также отметил, что Израиль намерен вернуть всех своих заложников.

«Если это можно сделать путем переговоров, это здорово. А если это невозможно сделать путем переговоров, тогда мы будем действовать другими, кинетическими способами», – указал пресс-секретарь.

Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.