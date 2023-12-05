Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.9 комментариев
Песков рассказал о сроках поддержанной Путиным амнистии для женщин
Песков: Упомянутую Путиным амнистию не успеют провести в этом году
Амнистия ряда категорий отбывающих наказание женщин, которую поддержал президент Владимир Путин, не может быть проведена до конца года, так быстро реализовать это не получится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сначала, по словам представителя Кремля, нужно обсудить детали и выработать позицию, передает РИА «Новости».
Также он отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли уже говорить о каких-либо персоналиях, на которых распространится амнистия.
Никакой конкретики по данному вопросу нет, добавил Песков.
Накануне Путин заявлял, что надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. В Госдуме во вторник сообщили, что уже прорабатывают этот вопрос.