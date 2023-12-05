Песков рассказал о сроках поддержанной Путиным амнистии для женщин

Путин: Статус многодетных семей должен быть всероссийским

Tекст: Вера Басилая

В ходе заседания член Совета Ирина Боровова призвала президента федерализировать понятие «многодетная семья». Она привела пример, что московское удостоверение многодетной семьи не позволяет ей пользоваться теми же льготами в других регионах.



«Статус должен быть, причем он должен быть всероссийским – не локальным. Обязательно над этим подумаем», – цитирует ТАСС Путина.

Президент объяснил, почему сложно решить этот вопрос. «Это связано с тем, что сегодня на региональном уровне присваивается статус многодетной семьи, и, скажем, у Москвы есть определенные финансовые возможности, а в других регионах страны таких возможностей может не быть», — отметил Путин, добавив, что бесплатная парковка автомобилей многодетных семей в Москве – только один из аспектов, есть и другие составляющие.

Также глава государства обещал дать поручение подумать, как документально подтверждать количество повзрослевших детей для многодетных родителей. По словам одной из участниц заседания, после 14 лет дети не вписываются в паспорта родителей, родство приходится подтверждать свидетельствами о рождении.

«Что касается излишней забюрокраченности, наверно, об этом нужно подумать, там можно переводить это и в электронный формат, чтобы не было излишней нагрузки при совершении каких-то необходимых действий с документами. Подумаем, поручение такое обязательно сформулирую», – пообещал президент.

Ранее Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России, все сферы государственного управления должны быть ориентированы на поддержку семьи.