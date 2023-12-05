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    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия стала страной нейрооптимистов

    Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

    7 комментариев
    5 декабря 2023, 12:13

    Песков рассказал о сроках поддержанной Путиным амнистии для женщин

    Песков: Упомянутую Путиным амнистию не успеют провести в этом году

    Tекст: Ольга Никитина

    Амнистия ряда категорий отбывающих наказание женщин, которую поддержал президент Владимир Путин, не может быть проведена до конца года, так быстро реализовать это не получится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сначала, по словам представителя Кремля, нужно обсудить детали и выработать позицию, передает РИА «Новости».

    Также он отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли уже говорить о каких-либо персоналиях, на которых распространится амнистия.

    Никакой конкретики по данному вопросу нет, добавил Песков.

    Накануне Путин заявлял, что надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. В Госдуме во вторник сообщили, что уже прорабатывают этот вопрос.

    4 декабря 2023, 21:59
    Путин: Власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению
    Путин: Власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным подобным отношением, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Путин отметил, что термин «неграждане» – странное изобретение тех, кто причисляет себя к демократическим странам.

    Ранее Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии.

    Коментарии (29)
    4 декабря 2023, 15:25
    Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
    Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ
    @ Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин впервые посетил выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Он осмотрит павильоны, в которых представлены все регионы страны.

    Также глава государства вручит премию «Волонтер года» – церемония пройдет в рамках гражданского форума «Мы вместе». Участие в нем принимают 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран, передает ТАСС.

    Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля. На выставке демонстрируются важнейшие достижения России в различных отраслях экономики.

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    4 декабря 2023, 20:18
    Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию на этой неделе

    Анонсирован визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, где проведет переговоры, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков подчеркнул, что это будет рабочий визит в ОАЭ, а также важные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре в общей сложности провели за столом переговоров 15 часов, в том числе «с глазу на глаз».

    Коментарии (12)
    4 декабря 2023, 18:59
    Путин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок
    Путин: На смену старой системе приходит многополярный миропорядок
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    В мире нарастают кризисные явления, однако на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в РФ.

    «Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Он добавил, что сегодня мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, но главная тенденция в том, что на смену прежней «однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок».

    В ноябре Путин сообщил, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

    Ранее глава государства заявил, что открытый, многообразный, представительный, безопасный, справедливый и равноправный мир – мир, к которому стремится Россия.

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    5 декабря 2023, 09:36
    В Германии признали правоту слов Путина о России

    Spiegel: Слова Путина о том, что Россия стала сильнее после начала СВО, оказались правдой

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, заявляя, что Россия стала сильнее после начала специальной военной операции на Украине, был прав, пишут немецкие СМИ.

    «К сожалению, он прав», – говорится в статье Spiegel.

    Еще в прошлом году российский лидер утверждал, что СВО идет по плану, но многие считали это «пропагандой», напомнила обозреватель немецкого журнала Энн Дорит Бой. Вместе с тем сейчас, по ее словам, приходится признать, что дела у России идут хорошо, а украинские вооруженные силы опасаются российского наступления, передает РИА «Новости».

    Владимир Путин доволен результатами, «проявляя уверенность в себе», добавляет автор публикации. В «нынешнем промежуточном положении» президент России «выходит победителем на поле боя», пишет автор статьи.

    Также она с сожалением признала, что российская экономика не обрушилась под западными санкциями и даже стремится к росту. К тому же безработица в России находится на низком уровне, а строительная отрасль бьет рекорды, сообщила автор.

    Ранее немецкие СМИ писали также, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.

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    4 декабря 2023, 21:22
    Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии
    Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Институты международной системы обеспечения и продвижения прав человека, фактически контролируемые Западом, деградируют, в них поощряют страны, которые стремятся «занять первые места в позорном конкурсе русофобов», заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин напомнил, что 10 декабря Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН, исполняется 75 лет.

    «К сожалению, этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты, фактически контролируемые Западом, демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность. Так, на протяжении восьми лет мы видели их беспомощность и прямое игнорирование вопиющих нарушений в отношении жителей Донбасса», – сказал глава государства, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин упрекнул международные институты в сфере прав человека за проявления русофобии. «В этих структурах не просто не замечают, но даже поощряют проявления русофобии, поддерживают те страны, которые торопятся занять первые места в этом позорном конкурсе русофобов», – заявил он.

    Несмотря на то что Россия вышла из состава некоторых международных правозащитных организаций, она не отказывается от принципов, заложенных в Декларации, и готова сотрудничать с заинтересованными странами и партнерами, добавил российский лидер.

    Ранее Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пожелал успехов новым членам Совета.

    Коментарии (9)
    5 декабря 2023, 03:57
    Бразилия решила пригласить Путина на саммит G20

    Лула да Силва: Бразилия пригласит Путина на саммит G20

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин будет приглашен на саммит G20, который пройдет в Бразилии в 2024 году, несмотря на ордер на «арест» Международного уголовного суда, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва изданию Correio Brasiliense..

    «Приедет Путин или нет, его пригласят», – заявил да Силва, передает RT.

    Он также добавил, что «против него есть процесс, он должен оценить последствия».

    Бразильский лидер отказался оценивать решение МУС, отметив, что «он их выполняет или не выполняет», напомнив, что Россия и США не признает юрисдикцию МУС. Лула да Силва также уточнил, что Бразилия является подписавшей стороной, и несет ответственность.

    Ранее МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинеса, выдавшего «oрдер на арест» Путина.

    Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

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    5 декабря 2023, 00:12
    Путин призвал проанализировать наказания за наркопреступления

    Tекст: Вера Басилая

    К идее либерализации законодательства в области преступлений, связанных с оборотом наркотиков, нельзя относиться без предварительного анализа, необходимо совершенствовать эту область, заявил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ.

    «По поводу наркотиков: тоже тонкий вопрос. Я знаю, что у нас тюремное население так называемое, наверное, сейчас уже в значительной степени формируется за счет тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. Нужно ли здесь что-то либерализовать? Нужно, безусловно, что-то совершенствовать»,  – приводит RT слова президента.

    «Нужно внимательно смотреть за тем, что в этой сфере происходит, внимательно анализировать, где ужесточение наказания ведет к снижению преступности, а где оно является запредельным и не выполняет своих функций», – считает Путин.

    Путин поручил принять решение по амнистии некоторых категорий отбывающих срок женщин.

    Коментарии (16)
    4 декабря 2023, 21:29
    Путин выдвинут на звание человека года по версии журнала Time
    Путин выдвинут на звание человека года по версии журнала Time
    @ Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин номинирован на звание человека года по версии американского журнала Time.

    Журнал опубликовал шорт-лист из девяти кандидатов. Среди них, помимо Путина, король Великобритании Карл III, кукла Барби из одноименного фильма, американская певица Тейлор Свифт, председатель КНР Си Цзиньпин, разработчик CHatGPT Сэм Альтман, сценаристы и актеры Голливуда, передает ТАСС.

    Победитель будет объявлен в среду. Журнал Time выбирает человека года ежегодно с 1927 года.

    Среди обладателей этого титула пять лидеров СССР и России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с президентом США Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).

    Коментарии (7)
    4 декабря 2023, 21:48
    Путин призвал рассмотреть вопрос о поддержке гражданских жен погибших бойцов СВО
    Путин призвал рассмотреть вопрос о поддержке гражданских жен погибших бойцов СВО
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поручил подумать об оказании помощи женщинам, находившимся в гражданском браке с погибшими участниками специальной военной операции.

    «Надо подумать о том, как быть с такими женщинами, которые оказались в известной ситуации (гибели партнера в зоне проведения спецоперации), у которых нет свидетельства о браке с тем мужчиной, со своим любимым человеком, с которым они жили вместе на протяжении какого-то времени», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что при создании таких механизмов нужно действовать аккуратно и не допустить каких-либо злоупотреблений.

    Ранее Путин назвал поддержку бойцов СВО одной из главных задач СПЧ.

    Коментарии (8)
    4 декабря 2023, 23:39
    Путин: Статус многодетных семей должен быть всероссийским

    Tекст: Вера Басилая

    Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным, власти подумают над решением этого вопроса, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    В ходе заседания член Совета Ирина Боровова призвала президента федерализировать понятие «многодетная семья».  Она привела пример,  что московское удостоверение многодетной семьи не позволяет ей пользоваться теми же льготами в других регионах.

    «Статус должен быть, причем он должен быть всероссийским – не локальным. Обязательно над этим подумаем», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент объяснил, почему сложно решить этот вопрос. «Это связано с тем, что сегодня на региональном уровне присваивается статус многодетной семьи, и, скажем, у Москвы есть определенные финансовые возможности, а в других регионах страны таких возможностей может не быть», — отметил Путин, добавив, что бесплатная парковка автомобилей многодетных семей в Москве – только один из аспектов, есть и другие составляющие.

    Также глава государства обещал дать поручение подумать, как документально подтверждать количество повзрослевших детей для многодетных родителей. По словам одной из участниц заседания,  после 14 лет дети не вписываются в паспорта родителей, родство приходится подтверждать свидетельствами о рождении.

    «Что касается излишней забюрокраченности, наверно, об этом нужно подумать, там можно переводить это и в электронный формат, чтобы не было излишней нагрузки при совершении каких-то необходимых действий с документами. Подумаем, поручение такое обязательно сформулирую», – пообещал президент.

    Ранее Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) заявил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов в России, все сферы государственного управления должны быть ориентированы на поддержку семьи.

    Коментарии (2)
    4 декабря 2023, 16:40
    Путин ознакомился с отечественными достижениями на выставке «Россия»
    Путин ознакомился с отечественными достижениями на выставке «Россия»
    @ Станислав Красильников/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в понедельник посетил Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где осмотрел экспозиции «Первые в России – стране возможностей», «Сделано нами» и «Атом».

    Участники «Движения первых» познакомили Путина с экспозицией «Первые в России – стране возможностей», восемь залов которой посвящены достижениям России, выдающимся людям и современным технологиям, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Российский лидер также осмотрел экспозицию министерства промышленности и торговли «Сделано нами», повествующую о вызовах, с которыми сталкивались отечественные предприятия и изобретатели, а также о современных достижениях промышленности в регионах.

    Кроме того, президент посетил выставочный павильон «Атом», посвященный истории отечественной ядерной физики и атомного оружия, а также технологиям использования ядерной энергии в мирных и оборонных целях.

    В субботу выставку-форум «Россия» посетил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 19:15
    Путин: Замороженные отношения с Россией невыгодны в первую очередь Германии

    Путин заявил, что заморозка в отношениях между Россией и Германией невыгодна обеим странам, но в первую очередь ФРГ

    Путин: Замороженные отношения с Россией невыгодны в первую очередь Германии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    «Замороженное» состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего ФРГ, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

    «Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией – причем не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, – невыгодно. Но оно невыгодно ни нам, ни вам, но прежде всего, на мой взгляд, Германии», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия десятилетиями «надежно, без сбоев», «по доступным ценам» снабжала ФРГ «экологически чистым газовым топливом», нефтью, другими энергетическими товарами и сырьем, однако это сотрудничество было подорвано, в том числе «в буквальном смысле» в ходе диверсии на «Северных потоках».

    Ранее Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.




    Коментарии (0)
    4 декабря 2023, 22:49
    Путин: Политические репрессии советских лет не должны повториться

    Tекст: Вера Басилая

    Политические репрессии не должны повторяться в истории России, они нанесли огромный ущерб, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Для нас важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны, потому что все это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб для нашего народа и для нашего государства. Отсутствие права как такового в решении судеб людей – оно неприемлемо, если мы хотим, чтобы у страны было будущее», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент отметил, что жертвами репрессий становились самые разные люди: и те, кто действительно был противником советского строя, и «сторонники, но оказавшиеся в силу разных политических причин за решеткой», были и «совершенно случайные люди».

    Ранее Путин согласился с предложением амнистировать некоторые категории женщин.

    Коментарии (14)
    4 декабря 2023, 19:55
    Путин выразил надежду на улучшение отношений России и Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин надеется на улучшение отношений Москвы и Лондона, об этом глава государства заявил на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами, среди которых британский – Найджел Кейси.

    «Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он также напомнил, что на днях отмечалось 80-летие со дня Тегеранской конференции глав СССР, США и Британии, которая заложила основы современной системы международных отношений.

    «В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из понимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности как постоянных членов Совбеза ООН», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает на равноправные отношения с иностранными партнерами.

    Коментарии (10)
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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

      9 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Почему Россия стала страной нейрооптимистов

      Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.

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