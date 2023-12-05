Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
На севере сектора Газа полностью исчезла связь
Yedioth Ahronoth: Северная часть сектора Газа полностью осталась без связи
В северной части сектора Газа из-за выхода из строя инфраструктуры полностью отключились все виды связи, сообщило израильское издание Yedioth Ahronoth.
Издание пишет, что в городе Газа и на севере палестинского анклава полностью прекратилась телефонная стационарная и мобильная связь, а также пропал интернет, пишет «Газета.Ru».
Ранее солдаты ЦАХАЛ в секторе Газа продолжили расширение своей наземной операции.