Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Армия Израиля продолжила расширение операции в Газе
ЦАХАЛ заявил, что продолжает расширять наземную операцию против ХАМАС в Газе
Солдаты ЦАХАЛ в секторе Газа продолжают расширять свои наземные операции, сообщила Армия обороны Израиля.
В ЦАХАЛ заявили, что истребители нанесли удары по всей территории сектора Газа, также были расширены наземные операции против опорных пунктов ХАМАС по всему сектору Газа, передает РИА «Новости».
По словам бригадного генерала Даниэля Хагари, израильские силы двигаются от здания к зданию, от туннеля к туннелю и не заходят на заминированные участки.
Ранее сообщалось, что израильские военные взорвали здание министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.
Также стало известно, что израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру.
Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.