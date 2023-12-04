Как бы ни поумнел искусственный интеллект, он никогда не придумает за нас наши ценности – то, ради чего мы живем. Поэтому живые и теплые чиновники еще послужат стране.2 комментария
Израильские военные взорвали судебный комплекс ХАМАС в секторе Газа
«Галей ЦАХАЛ»: Израильские военные взорвали судебный комплекс ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные взорвали здание министерства юстиции и верховного суда в секторе Газа, являвшееся одним из символов правления движения ХАМАС, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».
Дата подрыва судебного комплекса и другие подробности не сообщаются, передает РИА «Новости».
Ранее США назвали «полезной тактикой» план Израиля ликвидировать руководство ХАМАС.