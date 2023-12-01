Израиль решил открыть охоту на лидеров ХАМАС по всему миру

WSJ: Cпецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру

Tекст: Ольга Никитина

Неназванные источники из числа израильских чиновников сообщили газете The Wall Street Journal, что соответствующий приказ спецслужбам еврейского государства отдал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Лидеров ХАМАС планируется разыскать в Ливане, Турции и Катаре, в столице которого уже десять лет базируется политический офис организации, передает ТАСС.

По словам источников WSJ, вопроса о том, стоит ли пытаться ликвидировать лидеров ХАМАС в других странах мира, перед Израилем не стоит. Речь идет лишь о том, где и когда это можно сделать, добавляет издание.

Между тем Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.