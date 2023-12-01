Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».2 комментария
Израиль решил открыть охоту на лидеров ХАМАС по всему миру
WSJ: Cпецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру
Израильские спецслужбы занимаются разработкой планов по розыску и ликвидации лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру, сообщили американские СМИ.
Неназванные источники из числа израильских чиновников сообщили газете The Wall Street Journal, что соответствующий приказ спецслужбам еврейского государства отдал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Лидеров ХАМАС планируется разыскать в Ливане, Турции и Катаре, в столице которого уже десять лет базируется политический офис организации, передает ТАСС.
По словам источников WSJ, вопроса о том, стоит ли пытаться ликвидировать лидеров ХАМАС в других странах мира, перед Израилем не стоит. Речь идет лишь о том, где и когда это можно сделать, добавляет издание.
Между тем Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.