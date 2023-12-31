На трассе Алма-Ата-Екатеринбург скопилось более тысячи машин

МВД Казахстана: На трассе Алма-Ата-Екатеринбург из-за бурана скопилось более тысячи машин

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, на дорогах Карагандинской области из-за непогоды на стоит 1359 транспортных средств, 3459 человек, в том числе 129 детей. Только на трассе Алматы-Екатеринбург скопилось 1150 авто, в них более 3 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Как отметили в МВД, за двое суток полицейские сопроводили до ближайших населенных пунктов около 17 тыс. машин, людей размещают в теплых помещениях, организовано горячее питание.

Напомним, в январе 2023 года спасатели в Казахстане эвакуировали из снежного заноса на трассе в Восточно-Казахстанской области 12 граждан России.