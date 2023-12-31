Небензя указал, что Россия «целится только в военную инфраструктуру Украины»

Tекст: Антон Антонов

Небензя на заседании СБ ООН отметил, что российская сторона не направляет целенаправленно «оружие против мирных граждан». Он отметил, что России не пришлось бы проводить специальную военную операцию на Украине, если бы киевская власть не устроила «в 2014 году войну» в Донбассе или если бы Киев выполнил Минские соглашения.

Он предложил взглянуть на «сообщения укронацистских пропагандистов в соцсетях», наполненные «злобой и злорадством» по поводу «гибели мирных граждан в Белгороде». «Вы не найдете ничего подобного в российских соцсетях в отношении украинских граждан», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, на заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода Небензя заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.