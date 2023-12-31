Небензя обвинил Киев в стремлении убить как можно больше русских людей

Небензя обвинил режим Зеленского в стремлении убить как можно больше русских людей в угоду Западу

Tекст: Антон Антонов

На заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода Небензя назвал действия Украины «преднамеренным актом терроризма, направленным на мирных граждан», передает ТАСС.

Он указал, что обстрелам подвергаются и населенные пункты Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и других российских регионов. Украинские войска занимаются «слепыми убийствами мирных жителей», что свидетельствует об «агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима» Зеленского, сказал постпред.

Небензя заверил, что «организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание». Россия призвала «все ответственные правительства и профильные международные структуры» осудить действия украинских войск и «публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов». Указывается, что при обстреле Белгорода использовались «запрещенные в большинстве западных государств кассетные боеприпасы».

Постпред подчеркнул, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы устранить исходящие с украинской территории угрозы. Он пояснил, что «чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будет действовать» Россия.

Как отметил Небензя, Россия удивлена тем, что генсек ООН Антониу Гутерриш не высказался в связи с украинским обстрелом Белгорода, а от пресс-секретаря генсека слышны «только невнятные заявления» – Стефан Дюжаррик «безлико прокомментировал это словами о том, что подобные атаки следует осудить».

«Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников из «цивилизованных демократий» будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», – сказал Небензя.





Напомним, число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 21 человека, 110 человек получили ранения.