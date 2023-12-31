  • Новость часаЧисло жертв украинского обстрела Белгорода выросло до 21 человека
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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад
    Генерал ВСУ высоко оценил планирование российских ударов по Украине
    Британский военный предрек победу России на Украине
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    В ООН осудили удар ВСУ по Белгороду
    Захарова ответила на заявление Подоляка об «ультиматуме России»
    США заявили, что «не поощряют атаки», подобные обстрелу Белгорода
    ВС России поразили склад ГСМ и склад с ракетно-артиллерийским вооружением на Украине
    Украинский дрон сбросил бомбу на ехавших на вызов медиков в Донецке
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    30 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    33 комментария
    31 декабря 2023, 01:03

    Небензя обвинил Киев в стремлении убить как можно больше русских людей

    Небензя обвинил режим Зеленского в стремлении убить как можно больше русских людей в угоду Западу

    Tекст: Антон Антонов

    Режим президента Украины Владимира Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода Небензя назвал действия Украины «преднамеренным актом терроризма, направленным на мирных граждан», передает ТАСС.

    Он указал, что обстрелам подвергаются и населенные пункты Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и других российских регионов. Украинские войска занимаются «слепыми убийствами мирных жителей», что свидетельствует об «агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима» Зеленского, сказал постпред.

    Небензя заверил, что «организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание». Россия призвала «все ответственные правительства и профильные международные структуры» осудить действия украинских войск и «публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов». Указывается, что при обстреле Белгорода использовались «запрещенные в большинстве западных государств кассетные боеприпасы».

    Постпред подчеркнул, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы устранить исходящие с украинской территории угрозы. Он пояснил, что «чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будет действовать» Россия.

    Как отметил Небензя, Россия удивлена тем, что генсек ООН Антониу Гутерриш не высказался в связи с украинским обстрелом Белгорода, а от пресс-секретаря генсека слышны «только невнятные заявления» – Стефан Дюжаррик «безлико прокомментировал это словами о том, что подобные атаки следует осудить».

    «Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников из «цивилизованных демократий» будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», – сказал Небензя.


    Напомним, число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 21 человека, 110 человек получили ранения.

    30 декабря 2023, 02:41
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев и его западных сторонников ждут плохие новости в ближайшее время, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    По его словам, военные планы Киева «потерпели тотальное фиаско», поэтому стоит ожидать плохих новостей в ближайшее время. Небензя отметил, что причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    Он указал на то, что делать ставку на решение украинского кризиса на поле боя было ошибочно. Также представитель России в ООН отметил, что исходящая с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, будут устранены – либо в рамках СВО, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.

    Коментарии (63)
    30 декабря 2023, 16:00
    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Александра Юдина

    Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».

    Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.

    Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.

    Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.

    Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,

    Коментарии (16)
    30 декабря 2023, 18:20
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим обстрелял 30 декабря Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО, погибло 14 человек, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» по Белгороду двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО чешского Vampire, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    «Это преступление не останется безнаказанным», – подчеркнуло Минобороны.

    Большая часть снарядов Vampire перехвачена средствами ПВО, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

    На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двух несовершеннолетних, ранения получили 108 человек.

    Ведомство указало, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».

    Украинская сторона произвела этот обстрел, чтобы отвлечь внимание от своих поражений на фронте, а также чтобы спровоцировать ВС России на такие же ответные действия.

    «Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», – заключили в министерстве.

    Ранее МЧС сообщало о гибели 10 человек при обстреле в Белгороде.

    Коментарии (57)
    30 декабря 2023, 18:11
    Захарова ответила на заявление Подоляка об «ультиматуме России»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не подчинялась ультимативным требованиям и шантажу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка об ультиматуме в адрес России.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление Подоляка о том, что «переговоров с Россией не будет, а будут «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне», которые Москва примет.

    По ее мнению, «эти террористические твари пытаются зомбировать свое население» из последних сил, загоняя в окопы «под дулом пистолета».

    Она подчеркнула, что Россия «никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», и «гнала взашей» каждого, кто приходил «с мечом или гранатой».

    Также Захарова поддержала Белгород, пострадавший в субботу от обстрела ВСУ. «Белгород – всей страной с вами!», – заключила дипломат.

    Напомним, при обстреле Белгорода, по последним данным МЧС, погибли 10 человек. Туда из Москвы по поручению президента Владимира Путина направили медиков и сотрудников МЧС.

    Коментарии (21)
    30 декабря 2023, 12:23
    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя

    Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам года после краха ВСУ на поле боя

    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Александра Юдина

    По итогам уходящего года украинский президент Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, так как ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает, заявил на канале Sky News вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

    По его словам, начавшийся с оптимизма в отношении Украины год поставил Зеленского перед сложными решениями для будущего его народа и для своего собственного, передает РИА «Новости».

    Белл заметил, что успехи российских войск указывают на то, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России.

    Кроме того, вице-маршал добавил, что ключевыми показателем успеха является завоеванная территория, а Украине так не удалось вернуть утраченную территорию.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, в какие политические потрясения вверг Украину и Запад уходящий год.

    Коментарии (15)
    30 декабря 2023, 17:02
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При массированном обстреле украинской армией Белгорода в субботу погибли десять человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В городе из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок, пострадало 45 человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о шести погибших при обстреле города.

    Коментарии (84)
    30 декабря 2023, 05:41
    ВС России пресекли восемь попыток ВСУ провести ротацию сил

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка войск «Восток» остановила восемь попыток украинских сил провести ротацию на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    Ротацию сил противник пытался провести в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, передает ТАСС.

    ВСУ потеряли восемь минометных расчетов, два пикапа, до 90 солдат убитыми и ранеными, а также буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64.

    Ранее сообщалось, что авиация России поразила опорные пункты ВСУ на донецком направлении.

    Коментарии (16)
    30 декабря 2023, 12:06
    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Александра Юдина

    Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    По информации ресурса, в 11.30 мск первой тревога прозвучала в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Тернопольской областях, передает РИА «Новости».

    Затем тревога распространилась на все остальные регионы.

    Коментарии (8)
    30 декабря 2023, 18:50
    США заявили, что «не поощряют атаки», подобные обстрелу Белгорода

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не поощряет атаки, подобные той, которую киевский режим произвел на Белгород в субботу, заявили в госдепартаменте США.

    США «не поощряют и не дают возможности подобных атак», заявили в госдепе РИА «Новости».

    При обстреле Белгорода, по данным Минобороны, погибло 14 человек, включая двух детей. Обстрел производили с помощью РСЗО «Ольха» и чешского РСЗО Vampire. Для обстрела использовались кассетные боеприпасы.

    Коментарии (25)
    30 декабря 2023, 15:17
    При обстреле ВСУ в Белгороде погибли двое детей

    Гладков: Двое детей погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

    При обстреле ВСУ в Белгороде погибли двое детей
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в субботу провели обстрел Белгорода, по предварительным данным, погибли двое несовершеннолетних, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ обстреляли центральную часть города, согласно предварительной информации, погибли двое детей, также есть раненые, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Также зафиксировано попадание в жилой сектор.

    Ранее в субботу при обстреле Брянской области погиб ребенок.

    Коментарии (82)
    30 декабря 2023, 19:17
    Россия решила потребовать объяснений у Чехии в ООН за поставки оружия Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона требует участия чешского постпреда в ООН на заседании Совбеза Организации, заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

    Россия требует, чтобы Чехия в ООН объяснилась за поставки вооружений киевскому режиму, заявил Полянский, передает РИА «Новости».

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «за терактом стоит Британия», она в координации с США подстрекает украинское руководство к террористическим действиям, передает ТАСС.

    Такие действия предпринимаются, поскольку контрнаступление ВСУ провалено, а Лондон, как недавно заявляли на Украине, «запретил» Киеву вести переговоры с российской стороной.

    В отсутствие шансов улучшить плачевное положение ВСУ «англосаксы перешли к тактике осуществления терактов против мирных жителей».

    Напомним, при обстреле Белгорода в субботу, в ходе которого погибло 14 человек, использовались РСЗО «Ольха» и чешская РСЗО Vampire. Россия затребовала заседания СБ ООН по факту обстрела города.

    Коментарии (17)
    30 декабря 2023, 20:39
    Гладков: Громкие звуки в Белгороде связаны с работой ВС России по территории Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Горожане в Белгороде слышат громкие звуки, это связано с работой Вооруженных сил России в сторону украинской армии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В Белгороде громко, это «работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону», написал Гладков в своем Telegram-канале.

    В субботу ВСУ обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха», также использовалась чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.

    Коментарии (14)
    30 декабря 2023, 22:21
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прогремели в Одессе и Харькове

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины, сообщают местные власти и украинские СМИ.

    В Одессе нанесен удар, предположительно, по аэродрому Школьный. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о более чем шести взрывах. Власти Харькова подтвердили удары по объектам в городе. Также сообщается о взрывах в Черниговской области, передает RT.

    Украинские СМИ сообщают, что «на Сумщине прозвучали взрывы», передает РИА «Новости».

    «Рои ударных дронов несутся к Киеву, тревога охватывает Украину», – пишут «Военкоры русской весны».

    Накануне серия взрывов прозвучала в Одессе, Харькове, Черкассах, Киеве. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львове. Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины. Как заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, российские войска узнали слабые места ПВО Украины перед ударами.

    Коментарии (14)
    30 декабря 2023, 21:40
    В ООН осудили удар ВСУ по Белгороду

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право, заявили в офисе официального представителя генерального секретаря ООН, говоря об ударе ВСУ по Белгороду.

    Нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, они неприемлемы, их необходимо немедленно прекратить, заявили в офисе генсека РИА «Новости».

    Там добавили, что такие нападения следует осудить.

    В субботу украинские военные обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Также для обстрела применялась чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.

    Коментарии (17)
    30 декабря 2023, 10:35
    Катер Черноморского флота России уничтожил морской дрон ВМС Украины у Крыма
    Катер Черноморского флота России уничтожил морской дрон ВМС Украины у Крыма
    @ mil.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Патрульный катер Черноморского флота уничтожил следовавший к Крыму морской дрон ВМС Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 10.00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины.

    Вовремя обнаруженная цель уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

    Ранее дежурные средства ПВО над Крымом сбили два украинских беспилотника.

    Коментарии (9)
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