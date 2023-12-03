Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.6 комментариев
МИД Британии решил убедить США продолжить помогать Украине
Глава МИД Британии Кэмерон заявил о намерении убедить США продолжать оказывать помощь Украине
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что во время своей поездки в Вашингтон на следующей неделе намерен убеждать власти США продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву.
Как указал Кэмерон, Британии необходимо укреплять свою оборону, а также находиться поближе к «своим самым сильным друзьям и партнерам». Кроме того, по его словам, необходимо добиваться появления новых союзников. Он добавил, что поэтому во время поездки он будет работать с «самым близким и сильным союзником» Британии – США, передает ТАСС со ссылкой на The Sun on Sunday.
«Там ведутся споры о том, насколько активно и как долго нужно помогать Украине. Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность – это американская безопасность, и в пользу того, что нельзя умиротворять диктаторов, возобладают. Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», – уточнил Кэмерон.
Он отметил, что страны НАТО обладают мощным экономическим потенциалом, который не используется полностью в вопросе оказания помощи Киеву. «Сложите вместе экономики стран, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, и мы превзойдем [РФ] <…> в соотношении 30 к 1», – заключил Кэмерон.
В субботу в Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.