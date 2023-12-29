Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.9 комментариев
Протестующие начали ставить палатки в центре Белграда
В Сербии протестующие против результатов выборов стали устанавливать палатки в центре Белграда
Участники акции протеста в Сербии стали устанавливать палатки на перекрестке улиц возле зданий МИД и министерства госуправления республики в центре Белграда.
Среди митингующих сторонники студенческой организации «Борьба», поддерживающей оппозиционную коалицию «Сербия против насилия», которая пообещала заблокировать городские автомагистрали на 24 часа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал N1.
Отмечается, что протестующие перекрыли движение по улице Кнеза Милоша, которая является одной из основных транспортных магистралей Белграда. Полиция не мешает митингующим и перенаправляет движение автомобилей и общественного транспорта по другим маршрутам.
Оппозиционеры требуют от министерства госуправления обнародовать данные из избирательных списков, поскольку утверждают, что на недавних выборах имели место манипуляции со списками избирателей.
В Сербии 17 декабря прошли внеочередные парламентские и муниципальные выборы. На них одержала победу коалиция «Александр Вучич – Сербия не должна останавливаться». Представители занявшего второе место оппозиционного блока «Сербия против насилия» утверждают, что результаты голосования были сфальсифицированы.
Ответственность за протесты представитель Сербской радикальной партии Воислав Шешель возложил на западные спецслужбы, в частности на Федеральную разведывательную службу Германии (BND), американскую, британскую и французскую разведки.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что протесты в Сербии организуют по «шаблонам из западных методичек». При этом глава МИД Сергей Лавров назвал погромы в Сербии попыткой госпереворота.