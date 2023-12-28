В Сербии ответственность за протесты возложили на западные спецслужбы

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, ключевую роль в этом играет Федеральная разведывательная служба Германии (BND), но также участвуют и американская, британская и французская разведки, передает РИА «Новости».

Шешель рассказал, что властям пришлось применить силу, но, по его мнению, Белград долго медлил, так как нельзя позволять ставить под угрозу «жизненно важные транспортные развязки».

Политик уверен, что Запад сейчас испытывает президента Сербии Александра Вучича.

Сторонники прозападной оппозиции в Сербии назначили на 29 декабря 24-часовую блокаду трасс, которая перейдет в большой субботний протест в Белграде.

В ходе протестов в Сербии, вспыхнувших против результатов выборов 17 декабря, протестующие блокировали здание министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пытался поставить Сербию перед выбором: либо присоединение к санкциям против России, либо в противном случае они попытаются устроить там госпереворот.