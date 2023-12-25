Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.9 комментариев
Путин рассказал о планах строительства корветов на «Северной верфи»
Путин рассказал о планах построить серию корветов на «Северной верфи»
Серию корветов малого и среднего водоизмещения планируется построить до 2035 года на «Северной верфи», заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.
«Здесь, на «Северной верфи», идет серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035 год планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи – два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин отметил, что на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде также строятся два больших десантных корабля.
Ранее Путин сообщил, что на российских верфях в разных стадиях готовности находятся десятки кораблей различных классов.