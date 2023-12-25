Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.9 комментариев
Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях
Путин: Десятки боевых кораблей в России находятся на разных этапах готовности
На российских верфях в разных стадиях готовности находятся десятки кораблей различных классов, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.
«Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», – сказал Путин, передает ТАСС.
По словам российского лидера, на заводе «Севмаш» в Северодвинске в ближайшие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М», а на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге идет создание шести дизельных подлодок.
Кроме того, планируется построить патрульные корабли Арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, соответствующий заказ размещен, добавил Путин.
Ранее Путин отметил рост производства боевых кораблей.