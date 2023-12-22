  • Новость часаХерш раскрыл новые подробности подрыва «Северных потоков»
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    Европа попала в стальную зависимость от России
    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Рэпер Vacio извинился за участие в голой вечеринке Ивлеевой (ВИДЕО)
    США заблокировали в СБ ООН поправку России о прекращении огня в Газе
    В США раскрыли детали ужесточающего санкции против России указа Байдена
    Премьер Нидерландов пообещал передать Украине истребители F-16
    «Аэрофлот» начал тестировать новый вид перевозки животных
    Названа дата вступления в силу нового регламента экзамена на водительские права
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    41 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 21:40

    Экономист: Зависимость Европы от российской стали будет сохраняться годами

    Экономист Митрахович: Россия, продолжая продавать сталь на Запад, подтверждает статус надежного поставщика

    Экономист: Зависимость Европы от российской стали будет сохраняться годами
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Западные страны зависят от России не только в вопросе стали, но и по ряду других видов сырья. Вместе с тем Москва не станет принудительно разрывать контракты, поскольку придерживается своих обязательств, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что Европа не хочет отказываться от российской стали.

    «Наше сырье по-прежнему востребовано в Европе по совокупности потребительских свойств, настроенных производств, логистических индустриальных цепочек. Отказ от всего этого будет довольно стрессовым, придется перестраивать все алгоритмы, ждать строительства новых мощностей», – считает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    В отличие от Запада, Москва показывает, что придерживается своих обязательств, сюда можно инвестировать, с Россией можно заключать долгосрочные контракты. По словам эксперта, кроме стали и других металлов на Западе сохраняется зависимость от поставок российского обогащенного урана, некоторых видов удобрений, нефти, газа и другой продукции. И эта зависимость будет сохраняться годами. «Европейская экономика и так находится не в самой лучшей форме на фоне экономической войны Запада против России», – добавил специалист.

    Как пишет немецкое издание Der Spiegel, без российской стали бизнес-модель некоторых европейских производителей потеряет смысл, поэтому компании не хотят отказываться от поставок стальной продукции из России. В процессе консультаций по новому пакету санкций представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении этого льготного периода, Германия выступала против.

    Глава Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт отметил, что под влиянием нескольких государств-членов и импортеров стали ЕС «доводит свою собственную систему санкций до абсурда».

    По данным Eurofer, доля российских слябов в европейском импорте в последнее время выросла примерно до 56%, что превышает по показателям период до введения санкций против России. По прогнозам организации, Россия только до 2026 года будет зарабатывать на этом экспорте до 2 млрд евро в год.

    22 декабря 2023, 19:01
    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам

    Власти ФРГ внесли Россию в список стран – налоговых убежищ

    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек подписали распоряжение, в соответствии с которым Россия включена в список стран – налоговых убежищ.

    В документе, опубликованном в Федеральном вестнике ФРГ, указывается, что с 20 декабря Россия считается государством, не готовым осуществлять сотрудничество по вопросам налогообложения, передает ТАСС.

    В перечне таких стран также числятся Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова.

    Поясняется, что Россия включена в список на основании приложения 1 заключения Совета ЕС о пересмотренном списке «некооперативных стран и территорий для целей налогообложения» от 17 октября 2023 года.

    В феврале Евросоюз включил в список «налоговых убежищ» Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию.

    Коментарии (21)
    22 декабря 2023, 09:21
    В Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе

    Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития в Донбассе

    Tекст: Александра Юдина

    Для завершения энергетического перехода Европа остро нуждается в месторождениях лития, крупнейшие из них находятся в Донбассе, заявил изданию Tagesschau депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

    По его словам, Европа планирует завершить энергетический переход, однако ей нужны собственные литиевые месторождения, которые располагаются в Донецко-Луганской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Epoch Times.

    Кроме того, Кизеветтер добавил, что полный контроль России над территорией Донбасса мог поставить Германию в зависимость, когда дело дошло бы до создания электродвигателей для энергетического перехода.

    Так, он подчеркнул, что вероятная «компромиссная линия будет означать отказ от этого региона».

    «Это было бы победой российского лидера Владимира Путина», – приводятся в материале слова политика.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европа обречена на возврат к российскому газу.

    Коментарии (20)
    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (14)
    22 декабря 2023, 03:13
    Орбан обвинил в шантаже «управляемый Соросом» Европарламент

    Орбан: Европарламент шантажирует Еврокомиссию, чтобы она не давала деньги Венгрии

    Орбан обвинил в шантаже «управляемый Соросом» Европарламент
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европарламент под влиянием американского миллиардера Джорджа Сороса постоянно шантажирует Еврокомиссию, чтобы она не отдавала Будапешту положенные ему по праву 32 млрд евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу HirTV.

    Орбан считает, что управляемые Соросом демократы хотят передать положенные Венгрии 32 млрд евро Украине, Будапешт пока из них получил 10 млрд, передает РИА «Новости».

    Венгерский премьер привел в пример, как США пытаются помешать участвовать в выборах самому поддерживаемому кандидату, напомнил, что в Германии одна из популярных партий находится под наблюдением служб безопасности страны, а в Польше захватывают общественное телевидение.

    По его словам, эти примеры показывают, что никто не может серьезно думать, что в Венгрии нет демократии, подчеркнув, что после того, как Будапешту не отдали положенные ей деньги, никто не убедит Венгрию взять новый кредит вместе с остальными странами-членами для помощи Украине.

    Напомним, Еврокомиссия разблокировала для Венгрии транш на 10 млрд евро. Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (3)
    22 декабря 2023, 11:10
    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист Васильев: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

    Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России
    @ STT-Lehtikuva/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    США заключают двусторонние военные соглашения со странами Скандинавии и Финляндией, так как это позволяет им действовать в обход бюрократии НАТО и увеличить свое влияние на Северную Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Владимир Васильев. Ранее Вашингтон подписал оборонные соглашения с Копенгагеном, Хельсинки и Стокгольмом.

    «Существует несколько причин для заключения двусторонних военных соглашений между США и странами Северной Европы. Во-первых, НАТО пытается увеличить количество техники в армиях стран альянса и обновить уже имеющееся вооружение. Вашингтон хочет, чтобы модернизация шла под его контролем, расширяя загрузку американского ВПК», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Еще один важный момент заключается в том, что американцы в последние годы проводили очень хитрую экономическую политику. В ходе переговоров обычно обсуждаются финансовые составляющие, например, цена закупок оружия. Покрываться такие расходы могут за счет покупки странами, заключившими договоры, ценных бумаг США», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Вашингтон хочет еще больше привязать страны НАТО к американскому влиянию. С помощью таких договоров США гарантируют, что европейцы не смогут сорганизоваться и действовать в военной сфере независимо, например, создав свой оборонный блок или объединенные вооруженные силы», – отмечает он.

    «Иными словами, двусторонние договоры позволяют США действовать более гибко, обходя бюрократические системы ЕС и НАТО. Кроме того, в этих организациях есть страны, которые могут иметь собственное мнение по ряду вопросов. Чтобы исключить любое несогласие – Вашингтон заключает двусторонние соглашения», – акцентирует эксперт.

    Параллельно с этим Штаты намерены решить ряд логистических задач как в акватории Балтийского моря, так и в Арктике, создавая новые угрозы не только для Калининграда, но и для северной части России в целом. «Поэтому данную серию соглашений Москве стоит воспринимать очень серьезно», – предупреждает Васильев.

    Напомним, в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали оборонное соглашение о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. По словам Блинкена, документ «укрепит европейскую и трансатлантическую безопасность в решающий момент истории, когда мы нуждаемся в ней больше всего».

    Из соглашения следует, что Вашингтон получит доступ к трем объектам на территории королевства – это авиабазы Ольборг, Скюдструп и Каруп, а для доставки персонала, транспортных средств и оружия для своих войск американцам позволено использовать порт города Эсбьерг. При этом Фарерские острова и Гренландия в документе не упомянуты.

    Любопытно и то, что датские оппозиционные политики и журналисты в контексте данного соглашения обеспокоены двумя вещами. Во-первых, вопросом размещения американского ядерного оружия на территории страны. Во-вторых, вопросом привлечения военных США к ответственности в случае совершения ими преступления на территории Дании.

    «Да, именно американцам придется привлечь их к ответственности, если, вопреки ожиданиям, произойдет какое-либо преступное деяние», – сказала в ответ премьер-министр королевства Метте Фредериксен, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен из раза в раз повторял, что соглашение «уважает суверенитет Дании».

    Однако, как пишет «Коммерсант», соглашение «было встречено в штыки входящей в парламент Красно-зеленой коалицией и некоторыми другими политическими силами, заявившими, что сделка с США угрожает суверенитету Дании и ее национальной безопасности». Впрочем, датские власти пообещали, что ядерного оружия США на территории страны не будет.

    Напомним, в декабре схожие двусторонние договоры США подписали с Финляндией и Швецией. В случае с финнами США получают доступ к 15 военным объектам, авиабазам и портам, а в случае со шведами, как заявил министр обороны Пол Йонсон, американцы могут пользоваться 17 объектами.

    Учитывая тот факт, что подобные соглашения США подписывали и с другими странами региона (включая Норвегию в 2021 году), и при этом все они входят в НАТО (кроме Швеции, но это вопрос времени) текущая военно-политическая ситуация в Балтийском регионе становится для России все большей проблемой, о чем неоднократно говорили и в Кремле, и в МИД России.

    Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, оборонные соглашения дадут Вашингтону контроль над Северной Европой. «Очевидно, что происходит наращивание военных потенциалов в ранее мирном регионе. Кому это нужно? Финнам? Шведам? Проживающим там людям? Конечно, нет. Им это не нужно. Их к этому принуждают. Предупреждаем, что нами будут приняты все необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности», – добавила она.

    На этом фоне Россия продолжает работать над созданием Ленинградского военного округа «и концентрировать там определенные воинские подразделения», – сказал президент России Владимир Путин на прошлой неделе в интервью журналисту Павлу Зарубину. По некоторым данным, этот процесс может завершиться в марте 2024 года.

    Коментарии (6)
    22 декабря 2023, 16:18
    В Эстонии детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке

    В Таллине во время экскурсии в Ратушной аптеке детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке

    В Эстонии детям запретили петь новогоднюю песню на русском языке
    @ Postimees/Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из работниц ратушной аптеки в Таллине, куда на экскурсию привели детсадовцев, прервала новогоднюю песню на русском языке, которую начали петь дети, сказав, что они мешают покупателям.

    «Хорошо, что работники говорили по-эстонски, и дети не поняли того, что они, по словам аптекаря, помешали своим пением на русском языке как работникам, так и покупателям», – рассказала воспитатель малышей, передает телеканал «Звезда».

    Отмечается, что во время экскурсии дети под влиянием праздничной атмосферы начали петь.

    Ранее МИД России отреагировал на задержание экс-редактора «Спутник медиа» в Эстонии. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это проявлением цинизма Таллина.

    Коментарии (11)
    22 декабря 2023, 20:02
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до нового года может отступить из Авдеевки, заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий, сообщают украинские СМИ.

    По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».

    «Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.

    Коментарии (3)
    22 декабря 2023, 09:45
    В Германии предрекли проблемы экономики ЕС при отказе Киева от российского газа

    Focus: Отказ Киева от транзита российского газа повлечет большие проблемы в экономике ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ Украины от транзита российского газа приведет к тяжелым последствиям для экономики Евросоюза, пишет немецкое издание Focus.

    В материале указано, что Украина планирует перестать отправлять российский газ в Европу с 2025 года, передает RT.

    По мнению автора статьи, стоимость газа на энергетическом рынке ЕС в этой связи может сильно вырасти для европейских потребителей.

    Напомним, Евросоюз в 12-м пакете ограничил импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции, подходят к концу.

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    22 декабря 2023, 14:06
    Греф: Большинство госкомпаний можно приватизировать

    Глава Сбербанка Герман Греф предсказал приватизацию большинства компаний с государственным участием

    Tекст: Денис Тельманов

    Подавляющее большинство компаний с государственным участием может быть приватизировано, считает глава Сбербанка Герман Греф.

    «Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк», – передает RT слова Грефа.

    Он отметил, что если правительство России решит передать в частные руки 25% Сбербанка, это приведёт к повышению инвестиционной привлекательности российского рынка.

    Телеканал отмечает, что ранее министр финансов Антон Силуанов предложил приватизировать около 30 госкомпаний. При этом старт распродаже госимущества может быть дан уже в 2024 году.

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    22 декабря 2023, 13:31
    В Кремле рассказали, к чему приведет принятие Украины в ЕС

    Представитель Кремля Песков: Принятие Украины в ЕС станет неподъемным грузом для Евросоюза и развалит его

    Tекст: Александра Юдина

    Принятие Украины в Евросоюз подорвет всю систему этого объединения и приведет к его развалу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, решение принять в Евросоюз Украину вне зависимости от ее территориальных проблем подорвет всю систему альянса, передает ТАСС.

    Песков добавил, что «трезвые головы понимают», какой груз ляжет на плечи ЕС, после чего он развалится.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Коментарии (2)
    22 декабря 2023, 14:02
    Песков: Тема незаконного изъятия активов опасна для финансовой системы мира

    Кремль: Тема незаконного изъятия активов очень опасна для мировой финансовой системы

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не приемлет темы незаконного изъятия российских активов, это чрезвычайно опасно для мировой финансовой системы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, дискуссии по этой теме то кодифицируются, то затухают, однако тема незаконного изъятия российских активов постоянно стоит на повестке дня в Европе и США, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что эта тема является прежде всего неприемлемой, она чрезвычайно опасна для финансовой системы мира, так как в случае реализации этих планов это окажется серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы.

    Также представитель Кремля добавил, что «все, кто это пытается инициировать и реализовывать, должны понимать, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто это сделал».

    Кроме того, Песков добавил, что Москва в этом случае рассмотрит, что может конфисковать в ответ.

    В заключение пресс-секретарь отметил, что Европа и США прекрасно понимают, что незаконное изъятие российских активов «будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал».

    Тем временем в Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США.

    Ранее политолог Владимир Скачко сравнил идею США по изъятию российских активов с аферой детей лейтенанта Шмидта.

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    22 декабря 2023, 14:31
    Полиция Праги задержала угрожавшего устроить новую массовую стрельбу

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция задержала человека, угрожавшего устроить новую массовую стрельбу в Праге, сообщил глава пражской полиции Петр Матейчек.

    По словам Матейчека, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что повторит массовый расстрел. «Мы установили, кто угрожал, и провели его задержание», – передает слова Матейчека ТАСС.

    По словам главы пражской полиции, задержание нового злоумышленника было проведено в пятницу.

    Он также уточнил, что стрелок в пражском университете «палил не только в здании факультета, но и забравшись на крышу здания, по прохожим, среди которых были ранены три человека», а затем покончил с собой.

    Матейчек сообщил, что полиция установила личности всех 14 жертв. Кроме того, сейчас правоохранители мониторят соцсети, чтобы привлечь к ответственности тех, кто одобрит действия преступника.

    Посольство России в Чехии выразило соболезнования родным и близким жертв пражского стрелка.

    «Скорбим по поводу страшной трагедии, произошедшей вчера в центре Праги, в здании Философского факультета Карлова университета», – приводит ТАСС сообщение посольство.

    Дипмиссия подчеркнула, что ужасному нападению, повлекшему смерть и страдания невинных людей, «нет и не может быть никаких оправданий».

    «Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего восстановления раненым», – добавили в посольстве.

    Ранее в посольстве сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших во время стрельбы нет.

    Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан уточнил, что среди погибших при стрельбе в Праге нет иностранцев.

    Коментарии (2)
    22 декабря 2023, 16:02
    ВС России за неделю отразили 53 украинские атаки на Купянском направлении
    ВС России за неделю отразили 53 украинские атаки на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделениями Российской армии за прошедшую неделю отражено 53 атаки украинских штурмовиков на Купянском направлении, сообщило Минобороны.

    В период с 16 по 22 декабря на Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и Ольшаны Харьковской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На этом направлении ВСУ потеряли за неделю свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 бронемашин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили 13 атак украинских штурмовиков. Российские военнослужащие поразили скопления живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы, Петровского, Кузьмино ЛНР и Торского ДНР.

    За неделю противник потерял здесь до 1155 военнослужащих, танк, 19 бронемашин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.

    Южная группировка отразила на Донецком направлении 43 атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Шумов, Белогоровки и Марьинки ДНР. Поражены подразделения 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки ДНР.

    Потери украинской армии на этом направлении за неделю составили более 1610 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин, установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

    На Южно-Донецком направлении Восточной группировкой отражено десять украинских атак. Нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.

    На этом направлении ВСУ потеряли более 670 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении ВС России отразили шесть атак ВСУ в районах Работино и Вербового Запорожской области. Поражены живая сила и техника 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки и Новопрокоповки Запорожской области.

    Потери противника составили до 390 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли все попытки высадки украинских диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. Нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах Тягинки и Белозерки Херсонской области.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.

    За неделю ВС России нанесли 39 ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Поражены центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений украинской армии, иностранных наемников и националистических формирований.

    Российская ПВО сбила за неделю четыре самолета противника: один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25. Также сбиты три украинских вертолета: два Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, перехвачены ракета ATACMS, 30 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9955 БПЛА, 442 ЗРК, 14 251 танк и другие бронемашины, 1189 РСЗО, 7447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 572 единицы спецтехники.

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    22 декабря 2023, 13:05
    В Германии таможня начала конфисковывать новогодние подарки из России

    VADAR: Таможня ФРГ конфискует новогодние подарки из РФ, даже варежки и носки

    Tекст: Денис Тельманов

    Таможенные службы Германии конфискуют новогодние подарки из России, даже варежки и носки, которые не входят в санкционный список, заявила Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

    «Чиновники не пропускают даже рождественские и новогодние подарки, которые не попадают под санкции. Конфискации подлежат шерстяные варежки, пуховые платки и носки для немецкой бабушки из Сибири», – приводит ТАСС заявление VADAR.

    В организации напомнили, что санкционный регламент стран Европейского союза запрещает ввоз на территорию ЕС ряда товаров из России, в частности бумагу и изделия из бумаги, в том числе книги, древесину и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, в том числе золото, сигареты, изделия из пластмассы и бытовую химию, включая косметику.

    «Конкретный таможенник или не хочет разбираться в тонкостях законодательства, или им овладел административный восторг», – объясняют в ассоциации изъятие не запрещенных товаров из России.

    Ранее в Бундестаге раскрыли секретные цели Германии в Донбассе. Депутат Бундестага Кизеветтер заявил, что Евросоюзу нужны залежи лития.

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    22 декабря 2023, 20:11
    Москвич в Волгограде отравился в ванной угарным газом из кафе
    Москвич в Волгограде отравился в ванной угарным газом из кафе
    @ @polozovsky

    Tекст: Денис Тельманов

    В Волгограде возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины в квартире, который отравился угарным газом в ванной из-за неправильно установленной вытяжки в кафе по соседству, сообщили в Следственном комитете РФ.

    «Лежал в ванной, а рядом стоял ноут, финальные титры», – приводит «Фонтанка» показания очевидцев.

    По данным следствия, 32-летний рекламный агент из Московской области задохнулся в ванной угарным газом, который поступал из неправильно установленной вытяжки. Система была сделана так, что газ проникал в ванную комнату из соседнего помещения, где располагалось кафе.

    Отмечается, что систему вентиляции в кафе установили около шести лет назад в ходе ремонта. Проектировкой занималась одна из коммерческих структур, оказывающих услуги в этой сфере. Сотрудники СК уже изъяли в ней всю документацию.

    Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Крыму четыре человека насмерть отравились угарным газом.

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