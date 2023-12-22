Экономист: Зависимость Европы от российской стали будет сохраняться годами

Американист: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

Американист Васильев: США в странах Северной Европы создают новые угрозы России

Tекст: Илья Абрамов

«Существует несколько причин для заключения двусторонних военных соглашений между США и странами Северной Европы. Во-первых, НАТО пытается увеличить количество техники в армиях стран альянса и обновить уже имеющееся вооружение. Вашингтон хочет, чтобы модернизация шла под его контролем, расширяя загрузку американского ВПК», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«Еще один важный момент заключается в том, что американцы в последние годы проводили очень хитрую экономическую политику. В ходе переговоров обычно обсуждаются финансовые составляющие, например, цена закупок оружия. Покрываться такие расходы могут за счет покупки странами, заключившими договоры, ценных бумаг США», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, Вашингтон хочет еще больше привязать страны НАТО к американскому влиянию. С помощью таких договоров США гарантируют, что европейцы не смогут сорганизоваться и действовать в военной сфере независимо, например, создав свой оборонный блок или объединенные вооруженные силы», – отмечает он.

«Иными словами, двусторонние договоры позволяют США действовать более гибко, обходя бюрократические системы ЕС и НАТО. Кроме того, в этих организациях есть страны, которые могут иметь собственное мнение по ряду вопросов. Чтобы исключить любое несогласие – Вашингтон заключает двусторонние соглашения», – акцентирует эксперт.

Параллельно с этим Штаты намерены решить ряд логистических задач как в акватории Балтийского моря, так и в Арктике, создавая новые угрозы не только для Калининграда, но и для северной части России в целом. «Поэтому данную серию соглашений Москве стоит воспринимать очень серьезно», – предупреждает Васильев.

Напомним, в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали оборонное соглашение о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. По словам Блинкена, документ «укрепит европейскую и трансатлантическую безопасность в решающий момент истории, когда мы нуждаемся в ней больше всего».

Из соглашения следует, что Вашингтон получит доступ к трем объектам на территории королевства – это авиабазы Ольборг, Скюдструп и Каруп, а для доставки персонала, транспортных средств и оружия для своих войск американцам позволено использовать порт города Эсбьерг. При этом Фарерские острова и Гренландия в документе не упомянуты.

Любопытно и то, что датские оппозиционные политики и журналисты в контексте данного соглашения обеспокоены двумя вещами. Во-первых, вопросом размещения американского ядерного оружия на территории страны. Во-вторых, вопросом привлечения военных США к ответственности в случае совершения ими преступления на территории Дании.

«Да, именно американцам придется привлечь их к ответственности, если, вопреки ожиданиям, произойдет какое-либо преступное деяние», – сказала в ответ премьер-министр королевства Метте Фредериксен, а министр обороны Троэльс Лунд Поульсен из раза в раз повторял, что соглашение «уважает суверенитет Дании».

Однако, как пишет «Коммерсант», соглашение «было встречено в штыки входящей в парламент Красно-зеленой коалицией и некоторыми другими политическими силами, заявившими, что сделка с США угрожает суверенитету Дании и ее национальной безопасности». Впрочем, датские власти пообещали, что ядерного оружия США на территории страны не будет.

Напомним, в декабре схожие двусторонние договоры США подписали с Финляндией и Швецией. В случае с финнами США получают доступ к 15 военным объектам, авиабазам и портам, а в случае со шведами, как заявил министр обороны Пол Йонсон, американцы могут пользоваться 17 объектами.

Учитывая тот факт, что подобные соглашения США подписывали и с другими странами региона (включая Норвегию в 2021 году), и при этом все они входят в НАТО (кроме Швеции, но это вопрос времени) текущая военно-политическая ситуация в Балтийском регионе становится для России все большей проблемой, о чем неоднократно говорили и в Кремле, и в МИД России.

Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, оборонные соглашения дадут Вашингтону контроль над Северной Европой. «Очевидно, что происходит наращивание военных потенциалов в ранее мирном регионе. Кому это нужно? Финнам? Шведам? Проживающим там людям? Конечно, нет. Им это не нужно. Их к этому принуждают. Предупреждаем, что нами будут приняты все необходимые меры для защиты интересов национальной безопасности», – добавила она.

На этом фоне Россия продолжает работать над созданием Ленинградского военного округа «и концентрировать там определенные воинские подразделения», – сказал президент России Владимир Путин на прошлой неделе в интервью журналисту Павлу Зарубину. По некоторым данным, этот процесс может завершиться в марте 2024 года.