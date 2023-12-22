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Экономист: Зависимость Европы от российской стали будет сохраняться годами
Экономист Митрахович: Россия, продолжая продавать сталь на Запад, подтверждает статус надежного поставщика
Западные страны зависят от России не только в вопросе стали, но и по ряду других видов сырья. Вместе с тем Москва не станет принудительно разрывать контракты, поскольку придерживается своих обязательств, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что Европа не хочет отказываться от российской стали.
«Наше сырье по-прежнему востребовано в Европе по совокупности потребительских свойств, настроенных производств, логистических индустриальных цепочек. Отказ от всего этого будет довольно стрессовым, придется перестраивать все алгоритмы, ждать строительства новых мощностей», – считает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
В отличие от Запада, Москва показывает, что придерживается своих обязательств, сюда можно инвестировать, с Россией можно заключать долгосрочные контракты. По словам эксперта, кроме стали и других металлов на Западе сохраняется зависимость от поставок российского обогащенного урана, некоторых видов удобрений, нефти, газа и другой продукции. И эта зависимость будет сохраняться годами. «Европейская экономика и так находится не в самой лучшей форме на фоне экономической войны Запада против России», – добавил специалист.
Как пишет немецкое издание Der Spiegel, без российской стали бизнес-модель некоторых европейских производителей потеряет смысл, поэтому компании не хотят отказываться от поставок стальной продукции из России. В процессе консультаций по новому пакету санкций представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении этого льготного периода, Германия выступала против.
Глава Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт отметил, что под влиянием нескольких государств-членов и импортеров стали ЕС «доводит свою собственную систему санкций до абсурда».
По данным Eurofer, доля российских слябов в европейском импорте в последнее время выросла примерно до 56%, что превышает по показателям период до введения санкций против России. По прогнозам организации, Россия только до 2026 года будет зарабатывать на этом экспорте до 2 млрд евро в год.