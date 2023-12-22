Названа дата вступления в силу нового регламента экзамена на водительские права

МВД: Новый регламент экзамена на водительские права вступит в силу 1 апреля 2024 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, вносятся изменения в перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам на право управления транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения, вступление в силу ведомственного приказа предполагается одновременно с началом действия федерального закона, то есть с 1 апреля 2024 года, передает ТАСС.

Там добавили, что не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военкоматами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата. В МВД добавили, что проектом предлагается увеличение суммы штрафных баллов (с пяти до семи), при наборе которых кандидату в водители выставляется оценка «не сдал».

Министерство разработало проект ведомственного приказа для внесения изменений в административный регламент МВД по предоставлению госуслуги по проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок восстановления водительских прав после их лишения.