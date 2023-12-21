Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.0 комментариев
В Германии заявили о дефиците военных в ВСУ в учебных центрах
RT: В учебных центрах Германии, где готовятся ВСУ, занято лишь половина мест
Дефицит личного состава ВСУ чувствуется не только на фронте: в учебных центрах Германии, где тренируются на Leopard 2, занято лишь около половины мест, заявил журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале RT, Ронцхаймер подчеркнул, что заявление Зеленского о том, что военные просят дополнительно мобилизовать еще 450-500 тыс. человек, «вызвало шок».
Ранее руководство украинской армии предложило президенту страны Владимиру Зеленскому провести дополнительную мобилизацию в несколько сотен тысяч человек.