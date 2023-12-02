Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.11 комментариев
ПВО Сирии сбила большинство израильских ракет
МО САР: ПВО Сирии сбила большинство израильских ракет
Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство ракет, выпущенных Израилем по окрестностям Дамаска, но есть разрушения, заявило сирийское министерство обороны.
В заявлении сирийского военного ведомства отмечается, что атака была совершена со стороны Голанских высот, удары были нанесены по некоторым позициям в окрестностях Дамаска, ПВО сбила большинство ракет, «агрессия» ограничилась материальным ущербом, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Израиль атаковал окрестности Дамаска.