SANA: Израиль атаковал окрестности Дамаска

Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.11 комментариев
Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.11 комментариев
Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.15 комментариев
Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».8 комментариев
Эрдоган: Нетаньяху вошел в историю как «мясник сектора Газа»
Эрдоган подчеркнул, что с 7 октября Израиль проводит «самые вероломные нападения» на жителей Газы «в истории человечества».
«Их мечети подверглись бомбардировкам. Их школы были превращены в руины. Лагеря беженцев, где они нашли убежище, стали объектом преднамеренных нападений», – приводит его слова РИА «Новости».
Турецкий лидер пообещал, что Анкара «не забудет», что Запад, за исключением «одной или двух» стран, не отреагировал на события в Газе, и заверил, что Турция будет поддерживать палестинский анклав «всеми силами». Он добавил, что Турция будет настаивать на привлечении израильской администрации к ответу «перед международным правом и совестью человечества».
Ранее Эрдоган не исключал, что Нетаньяху вскоре «соберет чемоданы и покинет свою страну».
Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.
Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.
«После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим», – написал Коэн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес усомнился в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа.
На прошлой неделе глава МИД Испании Альбарес вызвал посла Израиля из-за обвинений премьера Санчеса со стороны еврейского государства.
По словам Лаврова, звучат заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС, но необходимо помнить то, что законы ведения войны никто не отменял, передает ТАСС.
Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.
Израильский полковник Рафовиц: ХАМАС не передало список заложников
По его словам, ХАМАС не выполнило условия перемирия, не передало список заложников, которые должны были быть освобождены сегодня, и несколько раз обстреляло Израиль, передает ТАСС. Рафовиц добавил, что перемирие прекращено, ЦАХАЛ возобновил боевые действия.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.
По данным телеканала, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») сообщила, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим.
В тексте заявления ХАМАС подтверждается, что мужчины были членами «Аль-Кассам». Кроме того, произошедшее называется «ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа и убийства детей в Дженине», передает РИА «Новости».
Ранее в четверг израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») сообщила, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим. Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех.
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты
Резолюцию поддержала 91 страна, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию. 62 государства воздержались. Против выступили восемь стран, включая США и Великобританию, передает ТАСС.
В документе указывается, что Израиль так и не выполнил резолюцию 497 СБ ООН от 1981 года, в котором содержится требование отменить закон об израильской юрисдикции над Голанскими высотами. Подчеркивается, что отказ Израиля прекратить оккупацию мешает установить мир в регионе.
Голанские высоты являются спорной территорией, основную часть которой контролирует Израиль, восточную – Сирия. Обе страны считают Голанские высоты своими. 17 декабря 1981 года Совбез ООН резолюцией 497 признал израильскую аннексию недействительной. Позднее ООН подтвердила, что статус Голанских высот останется неизменным.
«Галей ЦАХАЛ»: Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям в Газе
По его словам, Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям, переговоров об освобождении заложников не ведется, передает ТАСС.
Как сообщила армейская пресс-служба, истребители ЦАХАЛа в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа.
Ранее армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.
Косачев в своем Telegram-канале написал, что, согласно Женевским конвенциям 1949 года, международное гуманитарное право начинает применяться «с первого выстрела» и прекращается «после общего окончания военных действий». А потому ситуации в Газе и на Украине сравнивать не только можно, но и нужно, указал сенатор.
Вице-спикер верхней палаты российского парламента напомнил, что натовцы после переворота 2014 года «упорно молчали» о ситуации на Украине, где началась гражданская война с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока, что является прямой аналогией с нынешней Палестиной.
Заявления Столтенберга, по словам Косачева, создают «ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте». Слова генсека НАТО означают, что люди отличаются с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты. «Но эта версия вовсе не о международном праве, она вполне укладывается в натовскую концепцию «порядка, основанного на правилах», – подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.
Напомним, ранее президент Владимир Путин на саммите G20 отреагировал на высказывания некоторых коллег о том, что «их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине». «А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?» – задался вопросами российский лидер.
Путин напомнил также, что это не Россия, а Киев отказался от мирных переговоров.
Россия призвала Израиль как можно скорее ратифицировать КЗХО
К КЗХО на сегодняшний день присоединились 193 государства, передает РИА «Новости».
Вне правового поля Конвенции остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.
Al Jazeera: Израиль освободил группу палестинских заключенных из 30 человек
Автобус с освобожденными людьми выехал из израильской тюрьмы Офер в сопровождении сотрудников Красного Креста, он направится в город Бейтуния в Палестинской автономии передает РИА «Новости».
В списке освобожденных, по данным ХАМАС, значится восемь женщин и 22 подростка.
Напомним, Армия обороны Израиля приняла решение взять паузу в боевых действиях в свете усилий, предпринимаемых посредниками с целью освобождения заложников в секторе Газа.
Постпред России в ООН Небензя резко высказался об отношении Запада к палестинцам
Дипломат назвал отношение Запада к палестинцам как к «людям второго сорта» неприглядным фактом и главной причиной проблем, с которыми Совет сталкивается при выработке решений, передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в национальном парламенте, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вписал свое имя в историю как «мясник сектора Газа».
Глава МИД Палестины аль-Малики: У Израиля нет права на самооборону против палестинцев
«Израиль не имеет права на самооборону против людей, [территорию] которых он оккупирует и которых он обязан защищать согласно международному праву», – заявил аль-Малики, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.
Ранее в Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе.
ЦАХАЛ: ХАМАС нарушило перемирие, армия Израиля возобновила боевые действия в Газе
Сообщение пресс-службы ЦАХАЛ передает ТАСС.
В свою очередь телеканал Al Hadath сообщает, что срок действия режима прекращения огня в секторе Газа истек, ХАМАС о его продлении не сообщало. Канал добавляет, что израильская авиация вернулась в небо над палестинским анклавом. Техника армии Израиля наносит удары по северо-западным районам сектора. Об этом же сообщают ливанский канал Al Mayadeen и катарский Al Jazeera.
В пресс-службе Армии обороны Израиля в то же время сообщают о воздушной тревоге, действующей в кибуце Холит, расположенном неподалеку от южной части сектора Газа.
Американские СМИ ранее утром писали, что Израиль и ХАМАС якобы собирались продлить перемирие еще на сутки.