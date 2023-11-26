Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.5 комментариев
Израиль ударил по аэропорту Дамаска
Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска, сообщили местные СМИ.
Сирийская правительственная радиостанция Sham FM указала, что пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия были слышны взрывы, передает ТАСС.
25 октября израильская армия ударила по международному аэропорту в городе Алеппо в Сирии. До этого Израиль ударил по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами.