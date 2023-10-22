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Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо и вывел их из строя
Армия обороны Израиля нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывела их из строя, сообщило агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию.
По сообщению агентства, примерно в 05.25 (совпадает с московским временем) Израиль одновременно осуществил ракетную атаку со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо, передает ТАСС. Там добавили, что физическое повреждение взлетно-посадочных полос двух аэропортов привело к их выводу из строя.
Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.